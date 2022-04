Konkurs plastyczny "Przyjaciela we mnie masz"

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 5-12 lat, natomiast prace będą oceniane z podziałem na kategorie wiekowe. Temat tegorocznego konkursu to "Przyjaciela we mnie masz". Uczestnicy mogą opowiedzieć o przyjaźni w każdym tego słowa znaczeniu.



- Przyjaźń może mieć przeróżne oblicza. Naszym przyjacielem może być mama, brat, koleżanka ze szkolnej ławki, czworonóg czy ulubiona zabawka. To ktoś, komu ufamy, jest zawsze blisko nas, "wie o nas wszystko i wciąż nas lubi". Posiadanie przyjaciela to naprawdę wielka rzecz! - podkreślają organizatorzy konkursu.



Prace wykonane w dowolnej technice należy zgłosić do 16 maja.



Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej instytucji. Ogłoszenie wyników oraz wernisaż prac zaplanowano na 27 maja.