Letnie warsztaty dla młodzieży w Skende. Program na lipiec

Do końca lipca w Miejscówce realizowane będą tematyczne zajęcia, m.in. warsztaty tworzenia trików fotograficznych, lustra w stylu boho, spotkania gamingowe i planszówkowe, warsztaty farbowania ciuchów czy jazdy na deskorolce.



Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny, obowiązują jednak bezpłatne bilety do odbierania za pośrednictwem platformy evenea.pl.



PROGRAM NA LIPIEC:



- 11 lipca, godz. 11:00 - Ciuchowa odnowa! Warsztat naprawy ciuchów

- 11 lipca, godz. 14:00-18:00 Gaming day w Miejscówce!

- 12 lipca, godz. 11:00 - Lustra w stylu boho!

- 12 lipca, godz. 16:00 - Warsztaty deskorolki z Rdzawym Jacem!

- 13 lipca, godz. 11:00 - Fototriki. Efekt WOW na Twoim Insta!

- 13 lipca, godz. 16:00 – The social foto

- 14 lipca, godz. 11:00 - Ciuchowa odnowa! Warsztat farbowania ciuchów

- 14 lipca, godz. 16:00 - Warsztaty deskorolki z Rdzawym Jacem!

- 15 lipca, godz. 11:00 - Doniczkowy fejs

- 16 lipca, godz. 11:00 - FestiwaLOVE wianki!

- 18 lipca, godz. 11:00 - Ciuchowa odnowa! Warsztat szycia gumek scrunchie

- 19 lipca, godz. 11:00 - Witraże doniczkowe techniką Tiffaniego

- 19 lipca, godz. 16:00 - Warsztaty deskorolki z Rdzawym Jacem!

- 20 lipca, godz. 11:00 - Czas na selfie!

- 20 lipca, godz. 16:00 - Obrazy string art DIY

- 21 lipca, godz. 16:00 - Mam marzenia i nie zawaham się ich spełnić!

- 22 lipca, godz. 11:00 - Poduszkowy supeł

- 23 lipca, godz. 11:00 - Leśna alchemia

- 25 lipca, godz. 11:00 - Wyplatamy boho siatki!

- 26 lipca, godz. 16:00 - Spotkanie z Olą Artyszuk "Kreatywne stories"

- 27 lipca, godz. 11:00 - Weź to na warsztat! Lutowanie

- 28 lipca, godz. 11:00 - Weź to na warsztat! Lutowanie

- 29 lipca, godz. 11:00 - Lustrzane origami techniką Tiffaniego. Projekty zwierzęce

- 30 lipca, godz. 11:00 - Boho w Twoim pokoju!