Noc Muzeów 2022 w Zamościu, Biłgoraju, Hrubieszowie i Tomaszowie. Tyle do zobaczenia...

Możliwości jest tak wiele, że skorzystać ze wszystkich będzie nie sposób. Ale przy dobry rozplanowaniu czasu na wieczór i noc 14 maja sporo miejsc uda się odwiedzić.

Zamość

Zamojskie Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej proponuje odwiedzenie miejskich podziemi. Na trasę Bastionu VII zaplanowano wejścia o godz. 19, 20 i 21, zaś do podziemi oficyny Ratusza co godzinę od 18 do 21. Do krypt kościoła Franciszkanów grupy wpuszczane mają być o godz. 18 i 20, zaś do tych w Katedrze o godz. 19. Ważne, by wcześniej się zapisać, telefonując pod nr: 84 639 22 92, bo liczba miejsc jest ograniczona.

„30 lat Zamościa na Liście UNESCO” to hasło Nocy Muzeów w wydaniu Muzeum Zamojskiego, które od godz. 18 do północy udostępni bezpłatnie wystawy w swojej siedzibie przy ul. Ormiańskiej oraz w Arsenale przy Zamkowej, a w godz. 18-22 w Galerii Rzeźby Prof. Mariana Koniecznego na Plantach.

Niezależnie od tego planowane jest zwiedzanie najważniejszych zabytków miasta. – Na godz. 18 planujemy wykład dr. Dariusza Kopciowskiego na temat „Jan Zachwatowicz i inni – odzyskanie Zamościa na nowo w XX wieku”, a zaraz po nim, o godz. 19 ruszy pierwsza grupa, zaś kolejne co godz. do 22 – zapowiada Anna Cichosz, dyrektor Muzeum Zamojskiego. I zaznacza, że nie obowiązują zapisy, bo limitów nie ma.

Chętni mają przejść z przewodnikami z Rynku Wielkiego (tu się mają spotykać), przez Rynek Solny, do Parku Miejskiego, także m.in. kościoła św. Katarzyny, na Plac Stefanidesa, do Katedry, Ifułatki i Wikarówki, a wędrówki kończyć się mają przy pomniku Jana Zamoyskiego.

Biłgoraj

Muzeum Ziemi Biłgorajskiej swoje stałe i czasowe ekspozycje udostępni zwiedzającym między godz. 17 a 23. Na 17.30 planowany jest wernisaż wystawy „Archeologiczne skarby Lubelszczyzny”. Półtorej godziny później rozpocznie się recital Marcina Stycznia zatytułowany „Ta droga”, natomiast o 21 oficjalnie otwarta zostanie wystawa „Katana i karabela – historia dwóch narodów ostrzem pisana”. To unikatowa prezentacja 500-letnich mieczy japońskich samurajów oraz polskich XVIII-wiecznych karabel. O orężu opowiadać będzie Janusz Jarosławski.

Hrubieszów

„Tego po prostu nie można ominąć, bowiem skarb prezentowany będzie zaledwie przez kilka dni..." – tak Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie reklamuje pierwszą odsłonę swojej tegorocznej Nocy Muzeów, czyli prezentację (od godz. 16 do północy) sensacyjnego skarb denarów rzymskich, odkrytego w Cichobórzu. Na własne oczy zobaczyć więc będzie można blisko 1800 srebrnych monet z I-III w. n.e o łącznej wadze ponad pięciu kilogramów. Kolejna atrakcja w Hrubieszowie to ekspozycja „Przenikanie światła. W pracowni tkackiej nie tylko o tkactwie”, na której zostaną zaprezentowane prace Magdaleny Sielickiej, jej córki – Elżbiety Sielickiej oraz wybrane prace uczestników ogólnopolskich warsztatów tkackich, które odbywały się na przestrzeni lat.

Tomaszów Lubelski

Muzeum Regionalne im. dr. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim szykuje zaś coś i dla ducha, i dla ciała. Od 16 do 24 otwarte będą wszystkie ekspozycje stałe i czasowe przy ul. Wyspiańskiego i Zamojskiej, a także Izba Pamięci Terroru Komunistycznego. Poza tym o godz. 17 ma się odbyć wernisaż wystawy „Węgier Polakiem. Tibor Csorba na Roztoczu”, podczas którego wykład o historii sztuki węgierskiej wygłosi Katarzyna Warmińska-Mazurek, a degustację węgierskich potraw zapewni restauracja Cud Miód. W planach jest też koncert (godz. 18.30) zespołu „Bonum Voces”, który swoją muzyczną podróż rozpocznie na Węgrzech, a później powędruje dalej. Od godz. 20 po tomaszowskich wystawach będą oprowadzać ich kuratorzy.