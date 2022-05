O najdziwniejszych pomnikach w Warsztatach Kultury

W wielu polskich miastach znajdują się interesujące formy przestrzenne i instalacje, których subiektywny wybór zostanie zaprezentowany w czasie wykładu. Będą to między innymi wybrane realizacje Jerzego Kaliny, Tomka Kawiaka, kontrowersyjne projekty Julity Wójcik i Joanny Rejkowskiej.



- Opowiemy o monumentach służących po prostu do ożywienia krajobrazu miasta, które zadziwiają swym konceptem, kreatywnością i odwagą, nawiązując do lokalnego kolorytu - opowiadają organizatorzy.



Wstęp wolny. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń za pośrednictwem formularza online.