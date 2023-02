"One RoMan Show" w Centrum Kongresowym UP

Roman Żurek jest założycielem popularnego kabaretu Neo-Nówka, jest także autorem skeczów. W Lublinie wystąpi jednak z solowym programem.



- Niebanalne i bezkompromisowe poczucie humoru i mnóstwo dystansu do siebie. Ponadto trafne obserwacje i opowieści zmuszające do przemyśleń - tak program "Tapioka" opisują organizatorzy występu.



Bilety na wydarzenie kosztują od 90 do 120 zł. Wejściówki dostępne m.in. na platformie kupbilecik.pl.