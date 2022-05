Otwarcie wystawy Filipa Kijowskiego w Galerii Labirynt Plaza

Wystawa jest wynikiem rezydencji artysty w Galerii Labirynt. W ubiegłym roku Kijowski rozpoczął projekt, w ramach którego gromadził literaturę o tematyce LGBTQ+. "Biblioteka Azyl" powstała z potrzeby stworzenia dostępu do rzetelnej wiedzy i literatury z tego obszaru, którego nie zapewniają szkoły ani biblioteki publiczne.



Wystawa, którą teraz zaprezentuje Kijowski, będzie miała formę instalacji-environment. Chętni będą mogli korzystać z eksponatów, czyli przeczytać książkę, posłuchać audiobooka lub po prostu spędzić czas w tytułowej "bibliotece". W tej chwili znajduje się w niej ponad 800 pozycji.



- Instalacja Kijowskiego stanowi wymarzony i utopijny pokój, który na co dzień nie istnieje jawnie w głównym nurcie przestrzeni publicznych. To pokój zamieszkany przez wiedzę zaszyfrowaną w formie książek, która jest często wykluczona z dialogu publicznego - opisują organizatorzy wystawy.



Ekspozycji towarzyszyć będą spotkania autorskie, klub książki queerowej, spotkania w kręgu oraz różnorodne warsztaty. Wystawa będzie dostępna do końca sierpnia. Wstęp wolny.