"Polonez dla Lublina" z Kaniorowcami

Od wielu lat mieszkańcy Lublina i regionu razem z tancerzami Zespołu "Lublin" biorą udział we wspólnym, wielkim polonezowym korowodzie, który odbywa się w samym sercu miasta.



- W tym roku do "Poloneza dla Lublina" władze miasta i województwa oraz lublinianie zostaną zaproszeni przez 15 grup Kaniorowców i lubelskie zespoły folklorystyczne, by wspólnie w rytm poloneza przemierzyć trasę od Ratusza lubelskiego na Plac Litewski - zapowiadają organizatorzy wydarzenia.



Korowód, w którym każdego roku udział bierze wielotysięczny tłum mieszkańców, w tym roku wyruszy spod Ratusza o godz. 13. Tuż po nim nastąpi koncert "Polskie tańce narodowe i regionalne" w wykonaniu tancerzy i muzyków z lubelskich zespołów.



Na finał Zespół Pieśni i Tańca "Lublin" zaprosi wszystkich chętnych do wspólnej tanecznej zabawy przy muzyce na żywo.