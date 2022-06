Powstaje mural z Józefem Piłsudskim w Firleju. Ślady Niepodległości 2022

Pomysł na powstanie muralu odwołuje się do wydarzeń z sierpnia 1920 roku, kiedy to Marszałek Józef Piłsudski odbierał w Firleju defiladę 21 Dywizji Piechoty Górskiej, maszerującej wspomóc wojska polskie w Bitwie Warszawskiej. Odnosi się także do walk 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, które rozgrywały się na terenie gminy Firlej.



Odsłonięcie muralu będzie kulminacyjnym punktem projektu, na który jednak składa się także wiele innych działań. Wśród organizowanych wydarzeń są m.in. wystawy. Pierwsza z ekspozycji poświęcona jest tradycji oręża polskich jednostek wojskowych z okresu międzywojnia oraz II wojny światowej. Będzie można dotknąć każdego z eksponatów i robić sobie zdjęcia. Druga z wystaw przedstawi wielkoformatowe fotografie kilkunastu miejsc pamięci znajdujących się na terenie Gminy Firlej.



- Projekt "Ślady Niepodległości" to wielokulturowe działania skierowane do wszystkich grup wiekowych mające wzmacniać poczucie wspólnoty lokalnej w oparciu o polską tradycję i wartości: wolność, patriotyzm, solidarność i godność. Wiele elementów składowych projektu tworzy wspólną całość i nawiązuje do wydarzeń historycznych sprzed stu lat - opowiadają pomysłodawcy inicjatywy.



Po uroczystości chętni będą mogli spróbować prawdziwej wojskowej grochówki.