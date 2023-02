Startuje nowy cykl spacerów po Lublinie. Gdzie i jak kupić bilety

Motor Lublin – Górnik Łęczna 0:3. Pierwsza porażka w zimie

Dokładnie za tydzień Górnik Łęczna wraca do walki o punkty. Było to widać w piątek na Arenie Lublin. Zielono-czarni byli lepszym zespołem i zasłużenie pokonali Motor Lublin 3:0. Dla podopiecznych Goncalo Feio była to pierwsza porażka podczas zimowych przygotowań.