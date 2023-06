Prace Anny Prokop Anais w Galerii 31

Anna Prokop Anais to absolwentka Instytutu Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie. Inspiracją dla jej wystawy są spotkania artystki ze zwierzętami.



- Dostrzegam w zwierzętach mądrych przewodników, którzy mogą być dla nas wspaniałą inspiracją, jeżeli tylko zechcemy przyjrzeć się im bardziej wnikliwie i pozwolić, by ich archetypowe cechy zaczęły do nas przemawiać - mówi Anna Prokop Anais.



Wstęp wolny. Wystawa "Spotkania" będzie czynna do 28 lipca.