Prace Piotra Józefowicza w Galerii Białej

Projekt ten jest niezwykły, bo realizowany jest już od 37 lat. Artysta regularnie rozbudowuje go o kolejne prace składające się na "niekończący się" cykl, zawierający różnorodne wątki i motywy, dotyczące wielu obszarów ludzkiej obecności.



Urodzony w 1959 roku w Lublinie twórca konsekwentnie prowadzi zapis zmieniającego się czasu oraz rejestracji otaczających nas sytuacji w dynamicznej rzeczywistości. Prace zawarte na wystawie "The Show Must Go On / Przedstawienie musi trwać" odwołują się do różnych estetyk.



- Prace tworzą imponującą panoramę współczesności. Dotykają konsekwentnie pamięci i czasu. Są rodzajem instalacji, w której artysta prowadzi nas – krok po kroku – do kolejnych monumentalnych malarskich kadrów, odrywając siłę sztuki, która staje się artystycznym imperatywem dla jego twórcy - opowiadają organizatorzy ekspozycji.



Wstęp wolny.