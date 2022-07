"Przejrzystość rzeczy" - wystawa w Domu Kuncewiczów

Wystawę tworzą portrety ludzi i należące do nich przedmioty. Fotografie przedstawiają osoby, z którymi Sikora czuje się związany oraz przedmioty ważne i szczególne dla bohaterów zdjęć - pamiątki, drobiazgi, ulubione stroje.



- To dokumenty przeżyć, sentymentów, marzeń. Obok każdego obiektu Sikora umieszcza jego historię, a w każdy obiekt artysta wmontowuje fotograficzny wizerunek byłego właściciela - stempluje obiekty podobiznami niegdysiejszych posiadaczy - podkreślają organizatorzy.



Tomek Sikora urodził się w 1948 roku w Warszawie. Od połowy lat 70. tworzy razem z czołowymi polskimi grafikami wiele plakatów filmowych i teatralnych. W roku 1982 wyjechał do Australii, gdzie założył studio fotografii reklamowej. Obecnie współpracuje z czołowymi agencjami reklamowymi na świecie.



Ekspozycja będzie czynna do 31 sierpnia w Willi Pod Wiewiórką (ul. Małachowskiego 19).