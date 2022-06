Zakaz wstępu rodzicom. W Lublinie startuje Rezerwat Dzikich Dzieci

Rezerwat Dzikich Dzieci to pierwsza taka inicjatywa w Polsce. Jej celem jest oddanie dzieciom miejsca, w którym będą mogły czuć i bawić się swobodnie.



- Dorośli zakładają Rezerwat, ale to dzieci go kształtują zgodnie z zasadami swobodnej zabawy (tzw. free play) - podkreślają pomysłodawcy projektu.

W Rezerwacie Dzikich Dzieci kształtują się więzi i postawy społeczne, rozwijają praktyczne umiejętności, inteligencja emocjonalna i przestrzenna.

Rezerwat Dzikich Dzieci zostanie podzielony na dwie strefy: ścisłą (dla dzieci w wieku od 7 do 15 lat) oraz buforową (dostępna dla wszystkich, szczególnie dla młodszych dzieci z opiekunami).

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Podczas pierwszej wizyty obowiązkowa jest obecność rodzica, by osobiście wypełnić kartę rejestracyjną. By wejść do strefy ścisłej z narzędziami, dziecko musi mieć ukończone 7 lat.

Rezerwat Dzikich Dzieci czynny będzie codziennie do 31 sierpnia.