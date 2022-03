Spacer po lesie z DDK Czuby Południowe

Podczas najbliższego spotkania uczestnicy przyjrzą się wracającej do życia przyrodzie Starego Gaju oraz poszukają pierwszych wiosennych kwiatów, budzących się do życia owadów, ptaków wijących gniazda lub wysiadujących w nich jajka. Spacerowicze porozmawiają również o tym, co jeszcze wydarzy się w przyrodzie w nadchodzących tygodniach.



Spotkanie o godz. 11 przy wejściu do Starego Gaju – przystanek kolejowy Lublin-Zachód. Spacer poprowadzi Jakub Orłowski.



Koszt udziału 10 zł – osoba dorosła, 5 zł – dziecko. Zapisy - zajecia@ddkczubypoludniowe.pl.