Spotkanie z Patrycją Sikorą w Dosłownej

Patrycja Sikora to poetka i pisarka pochodząca z Wieruszowa. W 2020 roku ukazał się jej debiutancki tom poetycki "Instrukcja dla ludzi nie stąd", za który otrzymała nominację do "Paszportów" Polityki. Przed rokiem światło dzienne ujrzała jej druga książka - "Wszyscy o nas mówią". To właśnie o tej pozycji artystka opowie w Lublinie.



Warto dodać, że Sikora jest również laureatką wielu slamów poetyckich. To także redaktorka kwartalnika literackiego "Strona Czynna", antologii wierszy "Jak długo będziemy musieli" i "Biji Rojava!". Mieszka i pracuje w Poznaniu.