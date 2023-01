Stand-Up Błażeja Krajewskiego w Fabryce Kultury Zgrzyt

Błażej Krajewski to komik z Bydgoszczy, znany z opowiadania historii z rodzinnego miasta. W swoich programach często także chętnie wciela się w barwne postacie zaczerpnięte ze świata popkultury.



Najnowszy program Krajewskiego nosi tytuł "Mustang". To opowieść o rozstaniu i odnajdowaniu się w wolności, przepełniona historiami z pełnego wpadek życia, które z pewnością nie należy do nudnych.



Koszt biletów: 60 zł.