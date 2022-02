Stand-up Mateusza Sochy w Puławach

"Ile można?" to tytuł nowego programu komediowego Mateusza Sochy. Tradycyjnie oparty on będzie o "storytelling". Cechą charakterystyczną występów Sochy są pełne dygresji i wewnętrznych anegdot, długie i złożone historie, które zawsze są zamykane sprawnie użytą klamrą.



- Mateusz w sprawny sposób odbija piłeczki od publiczności, nie daje sobie wejść na głowę i ciężko go wybić z rytmu, bez problemu wraca do swoich żartów, nawet po dłuższej dywagacji czy rozmowie z widzem - zaznaczają organizatorzy wydarzenia.



Bilety w cenie 75 zł dostępne na kupbilecik.pl