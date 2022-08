Tomaszów Lubelski. Szlakiem Marszałka Piłsudskiego. Otwarcie ścieżki edukacyjnej

Pokaz sprzętu, orkiestra i grochówka. Polskie wojsko będzie świętować i zachęcać do służby

Najpierw 102. rocznica Bitwy Warszawskiej, a następnie Święto Wojska Polskiego. Nadchodzący weekend będzie należał do żołnierzy, którzy nie tylko będą świętować, ale także zachęcać do wstąpienia do służby