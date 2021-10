Trwają zapisy na Ogólnopolskie Forum Kultury Studenckiej w Chatce Żaka

Ogólnopolskie Forum Kultury Studenckiej to najważniejsza w Polsce impreza dotycząca kultury studenckiej. Jak przekonują organizatorzy wydarzenia w Chatce Żaka, szykowali się na nie od dwóch alt.



- Wierzymy, że to wydarzenie będzie krokiem milowym w rozwoju tak ważnej gałęzi polskiej kultury, jaką jest kultura studencka. Zapraszamy do wzięcia udziału w debatach, prelekcjach czy występach artystycznych. Będzie nam niezwykle miło spędzić te 3 dni w Waszym towarzystwie! – mówi Izabela Pastuszko, Dyrektor Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka, pomysłodawczyni projektu.



Podczas wydarzenia zaprezentowana zostanie dogłębna analiza zjawiska kultury studenckiej w realiach XXI wieku, a także propozycje zmian systemowych wspierających działania artystyczne studentów na poziomie ogólnopolskim. Forum Kultury Studenckiej będzie docelowo działaniem cyklicznym, stale monitorującym kierunki rozwoju tej gałęzi kultury w Polsce.



- Cieszę się, że tak istotne zmiany, które zaowocują rozwojem kultury studenckiej w całej Polsce, rozpoczęły się w Chatce Żaka – miejscu, w którym od 56 lat młodzi ludzie znajdują przestrzeń do doświadczania i tworzenia kultury. Dni 20-22 października z jednej strony będą zwieńczeniem kilkuletniej pracy nad ponowną próbą zdefiniowania zjawiska kultury studenckiej, a z drugiej strony początkiem jej rozwoju w naszym kraju. Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w tym wyjątkowym wydarzeniu. – dodaje prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.



W programie Forum znajdują się debaty, panele dyskusyjne oraz prelekcje. Stałym elementem każdego dnia wydarzenia będą występy artystyczne młodych ludzi z całej Polski.



Szczegółowy program oraz zapisy na poszczególne wydarzenia dostępne są na stronie internetowej Chatki Żaka.