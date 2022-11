W weekend kolejna odsłona Sceny Poetyckiej

Scena Poetycka to inicjatywa Fundacji Heuresis dedykowana wszystkim wielbicielom poezji. Tym, którzy kochają ją czytać i tym, którzy próbują swoich sił w pisaniu. Projekt rozpoczął się we wrześniu tego roku, a przed nami jego zwieńczenie.



Start w sobotę o godz. 11. W Domu Słów (ul. Królewska 17) odbędą się warsztaty języka inkluzywnego prowadzone przez Jolantę Prochowicz. Celem zajęć jest zapoznanie osób uczestniczących z rolą języka w kształtowaniu rzeczywistości oraz wypracowanie postawy uważności komunikacyjnej - zwłaszcza w słowie pisanym. Warsztaty są bezpłatne. Limit: 10 osób (decyduje kolejność zgłoszeń pod adresem mailowym: fundacja.heuresis@gmail.com).



Wieczorem Scena Poetycka przeniesie się do Chatki Żaka (ul. Radziszewskiego 16), gdzie zostanie zorganizowane spotkanie z Anouk Herman i Bartoszem Wójcikiem, którzy spróbują odpowiedzieć na pytanie - dla kogo jest literatura. Za moderację rozmowy będzie odpowiadał Grzegorz Jędrek.



Na godz. 20 zaplanowano poetycki slam. - Tego wieczoru będziemy łamać zasady i ignorować regułę "zero rekwizytów, żadnych przebrań". Tym razem będziecie mogły i mogli swobodnie posługiwać się i jednym, i drugim - zachęcają organizatorzy.



Na finał jesiennej Sceny Poetyckiej zaplanowano jam session, które odbędzie się o godz. 21 w Opium Labirynt (ul. Popiełuszki 5). Organizatorzy zapraszają osoby grające, śpiewające i muzykujące.



Informacje dotyczące zapisów na slam dostępne będą na stronie facebookowej wydarzenia.