Warsztaty Kultury zaproszą w rocznicę wybuchu wojny w Ukrainie

Pierwsze z wydarzeń odbędzie się już 23 lutego o godz. 17 w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej przy ul. Narutowicza 4. Ukraińscy poetki i poeci wezmą udział w spotkaniu autorskim promującym najnowszą odsłonę wydawnictwa "W obliczu wojny". Uczestnicy porozmawiają o doświadczeniu wojny i emigracji ukraińskich pisarzy oraz o wsparciu polskich środowisk literackich i twórców kultury w obliczu wojny. W spotkaniu udział wezmą również tłumacze. Rozmowa odbędzie się w języku polskim i ukraińskim. Prowadzenie: Krzysztof Czyżewski oraz Ewa Hadrian.



Z kolei w sobotę, 24 lutego, instytucja zaprasza już do swojej siedziby przy ul. Grodzkiej 7. Już o godz. 12 będzie można zobaczyć performance Wolodymyra Topija "Dwie siostry". Ceniony ukraiński artysta w kwietniu przyjechał ze Lwowa do Lublina, znajdując pomoc u lubelskich artystów. Jego performance oparty jest na jaskrawym, polityczno-społecznym dyskursie trwającej rosyjskiej agresji.



Na godz. 12.30 zaplanowano wykład Krzysztofa Czyżewskiego "Kultura a wojna. Lekcja ukraińska". Po raz pierwszy wykład głoszony był w języku angielskim w New School w Nowym Jorku, w Lublinie wybrzmi po polsku (z ukraińskim przekładem). - Po raz pierwszy usłyszymy go w uzupełnionej myśli wraz z aktualnymi komentarzami wobec sytuacji ukraińskich twórców i również aktualnej roli kultury i sztuki wobec tragedii wojny - zapowiadają organizatorzy wydarzenia.



Całość zwieńczy o godz. 16 performance Marii Hoin, będący opowieścią o odliczaniu kolejnych dni wojny, rezonująca z refleksją nad ostatnimi ofiarami wojny rosyjsko-ukraińskiej oraz z ofiarami Holocaustu. Występ jest także symbolicznym domknięciem projektu Marii Hoin pt. "Dziennik wojenny", który był eksponowany w ubiegłym roku w lubelskiej Galerii Labirynt.



Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny.