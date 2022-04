Wystawa charytatywna na rzecz Ukrainy w Labiryncie

Podpalacz punktu szczepień odpowie za terroryzm

Do 15 lat więzienia grozi 43-letniemu Hubertowi C., który latem zeszłego roku podpalił mobilny punkt szczepień oraz stację sanepidu w Zamościu. To co zrobił mieszkaniec powiatu zamojskiego, śledczy uznali za przestępstwo o charakterze terrorystycznym. Biegli z zakresu psychiatrii i psychologii stwierdzili, że dokładnie wiedział, co robi.