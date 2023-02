Wystawa fotografii Grzegorza Jankowskiego

Grzegorz Jankowski jest fotografem, dziennikarzem, regionalistą, członkiem Okręgu Lubelskiego Związku Polskich Fotografów Przyrody i kraśnickiego Fotoklubu.



Od lat odwiedza z aparatem dolinę Wyżnicy, ale - jak przekonuje - dopiero spojrzenie z perspektywy drona umożliwia zobaczenie jej w nowej odsłonie.



- Każda z pór roku, ale też pór dnia, daje możliwość zobaczenia krajobrazu doliny w różnych odsłonach i odmiennym klimacie: jesienne mgły, świeża zieleń, nagie drzewa przykryte przez śnieg, zamarznięta woda - to wszystko w jednym miejscu. Rozmaite kształty, kolory, wzory - to wszystko wyczarowane przez naturę - dodaje Grzegorz Jankowski.



Wystawę "Cztery pory roku w dolinie" będzie można podziwiać do końca lutego.