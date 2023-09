Zabawy Praktyczne i Twórcze w Warsztatach Kultury

ZPT to zajęcia, podczas których uczestnicy będą tworzyć najróżniejszymi technikami, używać ciekawych materiałów i narzędzi. Będą eksperymentować, przetwarzać oraz tworzyć własne projekty.



- To doskonały sposób na wyzwolenie potencjału twórczego, uwzględniając szczególne zainteresowania oraz wrażliwość sensoryczną - podkreślają organizatorzy.



Pierwsze zajęcia rozpoczną się już 30 września o godz. 10 (I grupa) oraz 1 października o godz. 10 (II grupa). Uczestnicy wspólnie zaprojektują i zbudują wspólną instalację sensoryczną oraz własną ściankę edukacyjną, manipulacyjno-sensoryczną. Do wykonania ścianki uczestnicy będą używali różnych materiałów: drewna, tkanin, tektury, gliny, żywicy epoksydowej, metalu, a także gotowych elementów z odzysku, takich jak suwaki, napy czy zamki, którym nadadzą nowe życie. Zajęcia poprowadzi Tomasz Zajączkowski.



Kolejne warsztaty zaplanowano na 15 października (I grupa, godz. 10; II grupa, godz. 13). "Ogrody w słoiku" to okazja do stworzenia osobistych ogródków w szklanych naczyniach. Miniaturowe ogrody mogą być otwarte lub zamknięte. Uczestnicy poznają zasady budowania podłoża, dowiedzą się jak wybrać odpowiednie rośliny i jak o nie dbać. Prowadząca: Magda Zaworska.



Z kolei 22 października organizatorzy zaproszą na zajęcia pod hasłem "Śnieżny świat". Będzie można stworzyć tradycyjne szklane kule śnieżne i zamknąć w nich miniaturę lub fragment istotnej dla siebie rzeczywistości, które po ich potrząśnięciu pokryją się wolno opadającym śnieżnym puchem. I grupa wystartuje o godz. 11, natomiast II o godz. 14. Prowadząca: Marzena Bielecka.



Ostatnie planowane warsztaty odbędą się 27 października o godz. 17 (I grupa) oraz 27 października o godz. 11 (II grupa). Sylwia Stelmaszczuk poprowadzi zajęcia poświęcone dziecięcym karuzelom, tzw. mobilom, które mogą zawisnąć nad łóżeczkiem albo zostać elementem wystroju dziecięcego pokoju na wiele lat.



ZPT to propozycja zarówno dla dorosłych, jak i dzieci w wieku od 7 lat. Warto dodać, ze zajęcia będą przyjazne autyzmowi. Organizatorzy udostępnią słuchawki wyciszające i strefę wyciszenia.



Zapisy na poszczególne zajęcia prowadzone są online na stronie warsztatykultury.pl. Udział w warsztatach jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.