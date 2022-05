Zamość: Palcem po mapie i pod wodę w Zamojskim Domu Kultury

0 A A

Wstrzymajcie oddech! – apeluje Zamojski Dom Kultury i zaprasza do siebie na kolejne z cyklu spotkań „Palcem po mapie”. Najbliższa, planowana na 25 maja (godz. 17) podróż to wyprawa do podwodnego świata. Przewodnikiem będzie Wojciech Nawrocki.

