10 filmów do zobaczenia w weekend w Chatce Żaka

– Od lat można u nas oglądać zarówno filmy, które oczarowują widzów i krytyków na polskich i światowych festiwalach, jak i dzieła nieco już zapomniane, jednak nie mniej warte uwagi – podkreśla Izabela Pastuszko, dyrektorka Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka.

Obchody jubileuszu zainaugurowanego w 1972 roku DKF rozpoczęły się w październiku i potrwają do końca roku, ale to właśnie w najbliższy weekend odbędą się kluczowe dla świętowania wydarzenia. Od piątku do niedzieli zorganizowanych zostanie 10 seansów filmowych, w tym jeden z muzyką na żywo.

Wspomniana projekcja odbędzie się w sobotę o godz. 18. Muzykę do filmu skomponował Rafał Rozmus. Partyturę wykona Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego – pod batutą kompozytora. W wydarzeniu będą mogli wziąć dział jedynie posiadacze karnetu. Tytuły prezentowanych filmów pozostaną tajemnicą do czasu pokazów.

– W pięćdziesięcioletniej historii "Bariery" na afisz regularnie wracały filmowe evergreeny, zawsze przyciągające uwagę kinomanów. Ale hitem nie do pobicia okazały się pozycje sygnowane enigmatycznym hasłem "niespodzianka" lub "vacat". Bywało, że oba hasła na przemian wypełniały cały miesięczny afisz. Tymi kryptonimami broniliśmy się przed zbytnią ciekawością różnych organów, natomiast widzom rekomendowaliśmy niejako w ten sposób seanse nie do przegapienia. W trakcie obchodów jubileuszu 50-lecia chcemy również nawiązać do tej tradycji – dodaje Piotr Kotowski z Chatki Żaka.

Bilety i karnety do kupienia w kasie Chatki Żaka oraz w serwisie ebilet.pl.



Repertuar na weekend:



18.11.22

- godz. 17 - Więzy zatrutej krwi

- godz. 19.30 - Między udami a brzegiem waginy



19.11.22

- godz. 10 - Papieskie figle

- godz. 12.45 - Apetyt gorszy od głodu

- godz. 18 - Na początku był gag

- godz. 20 - Niegrzeczny pamiętnik



20.11.22

- godz. 11 - Gotowa na wszystko

- godz. 13.30 - Bo do tanga trzeba dwojga

- godz. 16.30 - Rydwan śmierci

- godz. 19.15 - Dolina wolnej miłości