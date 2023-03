Filmy animowane studentów w Chatce Żaka

Chatka Żaka zaprasza na pokaz filmowy animacji studentów Grafiki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Cyfrowa Kronika Filmowa jest projektem prof. Joanny Polak, adiunkta w Zakładzie Sztuki Mediów Cyfrowych Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie.



Pokazowi towarzyszyć będzie wystawa animacji studenckich. - Wystawa ma na celu zachęcić młode osoby do działania kreatywnego oraz przekonać tych, którzy za technologią nie przepadają, do samodzielnego eksplorowania świata wirtualnego. Animacje prezentowane będą w formie filmu oraz kodu QR do kanału na YouTube, gdzie będą znajdowały się wszystkie filmy z wystawy - zapowiadają organizatorzy.