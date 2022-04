Filmy Wong Kar Waia w DKF "Bariera"

- To poeta światła i czasu. Nikt tak pięknie nie opowiadał w kinie o niespełnionej miłości i tym szczególnym niepokoju, który nie pozwala bohaterom znaleźć spokoju w duszy - opowiada kurator linii KADR w Chatce Żaka, Piotr Kotowski.



Za nami pierwsze w tym miesiącu projekcje. Widzowie zobaczyli kultowy "Chungking Express" i "Upadłe Anioły". Kolejne projekcje we wtorki i środy kwietnia o godz. 18. W repertuarze także m.in. "Happy Together", "2046" i "Spragnieni miłości".



Dodatkowo w kwietniu w DKF "Bariera" będzie można zobaczyć takie filmy, jak "Lingui" Mahamata-Saleha Harouna i "Bigger than US" Flore Vasseur.



Bilety: 12/15 zł.



Repertuar:



12.04.22 | 18:00 | HAPPY TOGETHER, reż. Wong Kar Wai

13.04.22 | 18:00 | SPRAGNIENI MIŁOŚCI, reż. Wong Kar Wai

19.04.22 | 18:00 | LINGUI, reż. Mahamat-Saleh Haroun

20.04.22 | 18:00 | 2046, reż. Wong Kar Wai

26.04.22 | 18:00 | BIGGER THAN US, reż. Flore Vasseur