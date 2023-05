Jubileuszowa edycja Millennium Docs Against Gravity w Lublinie

Oficjalnie festiwal rozpoczął się 12 maja. Lubelska edycja wystartuje tydzień później. Centrum Spotkania Kultur zaprosi na pokazy najważniejszych produkcji sezonu, ponadczasowe hity oraz imprezy towarzyszące: spotkania z twórcami i debaty wokół ważnych tematów prezentowanych na ekranie.



Hasło tegorocznej edycji MDAG brzmi "Nie bądź obojętny_a". To odwołanie do słów Mariana Turskiego, które stały się także hasłem obchodów 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim organizowanych przez Muzeum POLIN. Organizatorzy wydarzenia podkreślają, że to wyraz wartości, które towarzyszą festiwalowi od początku istnienia - uważności i wrażliwości (także językowej) na otaczających nas ludzi.



Lubelska odsłona MDAG potrwa od 19 do 28 maja. W tym czasie będzie można zobaczyć kilkadziesiąt starannie wyselekcjonowanych produkcji, w tym 12 filmów biorących udział w Konkursie Głównym festiwalu. O Grand Prix walczą trzy produkcje lub koprodukcje polskie: "Pianoforte" w reżyserii Jakuba Piątka ( 19 maja o godz. 19), "Apolonia, Apolonia" (28 maja o godz. 15) oraz "Nie znikniemy" (28 maja, godz. 17.15).



O "Pianoforte", będącym filmem otwarcia lubelskiego festiwalu, dyrektor artystyczny Karol Piekarczyk mówi: "Majstersztyk kina obserwacyjnego reprezentujący Polskę na tegorocznym Sundance. Pomimo że muzyka w filmie o Konkursie Chopinowskim wybrzmieć musi i wybrzmiewa, to na pierwszym planie pozostają bohaterowie_ki, którzy doszli niemal do finału tego prestiżowego wydarzenia".



Seanse będą się odbywać codziennie w Kinie CSK. Bilety na poszczególne seanse kosztują 15 zł.



Program festiwalu:



Pianoforte | Polska, 2023, 89 min, Reżyseria: Jakub Piątek

19 MAJA 2023 | PIĄTEK | 19:00 | + SPOTKANIE



I król rzekł: „Co za fantastyczna maszyna!” | Szwecja, Dania, 2023, 88 min

Reżyseria: Axel Danielson, Maximilien Van Aertryck

20 MAJA 2023| SOBOTA | 14:00



Niewinność | Izrael, Dania, Finlandia, Islandia, 2022, 101 min, Reżyseria: Guy Davidi

20 MAJA 2023 | SOBOTA | 16:00



Całe to piękno i krew | USA, 2022, 113 min, Reżyseria: Laura Poitras

20 MAJA 2023 | SOBOTA | 18:00



W Ukrainie | Polska, 2023, 83 min | Reżyseria: Piotr Pawlus, Tomasz Wolski

20 MAJA 2023 | SOBOTA | 20:15



8 mm cudownych lat | Francja, 2022, 60 min, Reżyseria: Annie Ernaux, David Ernaux-Briot

21 MAJA 2023 | NIEDZIELA | 13:30



Świat po pracy | Szwecja, Norwegia, Włochy, 2023, 81 min, Reżyseria: Erik Gandini

21 MAJA 2023 | NIEDZIELA | 15:00



Siostrzeństwo świętej sauny | Estonia, Francja, Islandia, 2023, 89 min Reżyseria: Anna Hints

21 MAJA 2023 | NIEDZIELA | 17:00



Skąd dokąd | Polska, Francja, 2023, 85 min, Reżyseria: Maciek Hamela

21 MAJA 2023 | NIEDZIELA | 19:00 | + SPOTKANIE



Dziki | Francja, 2022, 94 min, Reżyseria: Tessa Louisse-Salomé

22 MAJA 2023 | PONIEDZIAŁEK | 18:00



Miúcha. Głos bossa novy | Brazylia, Francja, USA, 2022, 98 min, Reżyseria: Daniel Zarvos, Liliane Mutti

22 MAJA 2023 | PONIEDZIAŁEK | 20:00



Jurassic Punk | USA, 2022, 81 min, Reżyseria: Scott Leberecht

23 MAJA 2023 | WTOREK | 18:00



Nie na miejscu | Austria, 2022, 107 min, Reżyseria: Nikolaus Geyrhalter

23 MAJA 2023 | WTOREK | 20:00



BV Doshi. Obietnica architekta | Niemcy, 2023, 90 min, Reżyseria: Jan Schmidt-Garre

24 MAJA | ŚRODA | 18:00



Lynch/Oz | USA, 2022, 110 min, Reżyseria: Alexandre O. Phillippe

24 MAJA 2023 | ŚRODA | 20:00



Werner Herzog. Radykalny marzyciel | Niemcy, Wielka Brytania, USA, Kanada, 2022, 90 min, Reżyseria: Thomas von Steinaecker

25 MAJA 2023 | CZWARTEK | 18:00



Nazywam się Alfred Hitchcock | Wielka Brytania, 2022, 120 min, Reżyseria: Mark Cousins

25 MAJA 2023 | CZWARTEK | 20:00



The Post Performance Blues Band | Islandia, 2022, 88 min, Reżyseria: Álfrún Örnólfsdóttir

26 MAJA 2023 | PIĄTEK | 18:00



Pieśni wielorybów | Francja, 2023, 88 min, Reżyseria: Jean-Albert Lièvre

26 MAJA 2023 | PIĄTEK | 20:00



Vika! | Polska, Niemcy, Finlandia, 2023, 77 min , Reżyseria: Agnieszka Zwiefka

27 MAJA 2023 | SOBOTA | 13:00



Dziewczyna w fontannie | Włochy, Szwecja, 2021, 81 min, Reżyseria: Antongiulio Panizzi

27 MAJA 2023 | SOBOTA | 15:00



Pod niebem Damaszku | Dania, Niemcy, USA, Syria, 2023, 88 min, Reżyseria: Heba Khaled, Talal Derki, Ali Wajeeh

27 MAJA 2023 | SOBOTA | 17:00



Prawy chłopak | Polska, Szwajcaria, 2022, 84 min, Reżyseria: Hanna Nobis

27 MAJA 2023 | SOBOTA | 19:00 | + SPOTKANIE



Naświetlając Muybridge'a | USA, 2021, 88 min, Reżyseria: Marc Shaffer

28 MAJA 2023 | NIEDZIELA | 13:00



Apolonia, Apolonia | Dania, Polska, Francja, 2022, 116 min, Reżyseria: Lea Glob

28 MAJA 2023 | NIEDZIELA | 15:00



Nie znikniemy | Polska, Ukraina, 2023, 100 min, Reżyseria: Alisa Kovalenko

28 MAJA 2023 | NIEDZIELA | 17:15



Części intymne | USA, 2022, 86 min, Reżyseria: Kristy Guevara-Flanagan

28 MAJA 2023 | NIEDZIELA | 19:15