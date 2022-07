Kino plenerowe w Nałęczowie. Bezpłatne seanse w piątek i sobotę

W piątek organizatorzy zaproszą na pokaz filmu "Zegar Czarnoksiężnika", będącego adaptacją powieści Johna Bellairsa. To historia Lewisa, pragnącego pomóc swojemu wujowi odnaleźć czarnoksiężnika, który stworzył zegar. Urządzenie to odmierza czas do nadchodzącej Apokalipsy.

Z kolei w sobotę widzowie zobaczą thriller "Układ zamknięty" Ryszarda Bugajskiego z Januszem Gajosem w roli głównej. To oparta na faktach historia opowiada o trzech przedsiębiorcach, którzy wskutek zmowy zostali oskarżeni o działalność w grupie przestępczej.



Wstęp na projekcje jest bezpłatny.