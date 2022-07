Pokażą nowego "Batmana" w Lublinie. Bilet tylko 5 złotych

"Batman" to najnowsza próba podejścia do sylwetki kultowego superbohatera. Tym razem za kamerą stanął Matt Reeves a w tytułową rolę wcielił się Robert Pattinson. W mieście pojawia się nowy zabójca, który w sadystyczny i wyrachowany sposób nęka elitę Gotham. Mroczny Rycerz kierując się zaszyfrowanymi wiadomościami, trafia do półświatka. Batman zostaje zmuszony do szukania nowych sprzymierzeńców, żeby zdemaskować winowajcę.



W lipcu w ramach DKF Benshi można oglądać filmy związane z hasłem "Na wysokości". To miszmasz wielu form filmowych, gdzie perspektywa „z góry” z różnych powodów jest bardzo istotna dla bohaterów naszych filmów.



Bilety na seans kosztują 5 zł. Wejściówki dostępne są na platformie bilety24.pl.