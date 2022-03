Przegląd ukraińskiego kina w Chatce Żaka

Przegląd zostanie zorganizowany pod hasłem "Dwa kolory: żółty i niebieski". Jak przekonują inicjatorzy projektu, jest to nawiązanie do filmów Krzysztofa Kieślowskiego, który wpisał się we francuskie kino trzema najważniejszymi dla Francuzów barwami. - Dwa najbliższe Ukraińcom kolory, Niebieski i Żółty, należy dzisiaj rozumieć jako Suwerenność i Pokój. W obecnej dobie, kiedy nasi sąsiedzi odpierają barbarzyńską napaść, te pojęcia liczą się najbardziej - podkreślają organizatorzy przeglądu.



Do 30 marca w Chatce Żaka będzie można zobaczyć filmy ukraińskie, które polskim widzom mogą pozwolić lepiej poznać i zrozumieć sąsiadów, odkryć ich historię i problemy, z jakimi mierzyli się po odzyskaniu niepodległości.



Wśród zaproponowanych tytułów znajdą się m.in. "Donbas" Siergieja Łoznicy, "Gniazdo turkawki" Tarasa Tkaczenki oraz "Atlantyda" Walentyna Wasjanowicza.



Pokazy będą odbywać się o godz. 18. Na wszystkie filmy z przeglądu – wstęp bezpłatny.



Program:



19.03.22 | 18:00 | DONBAS | reż. Siergiej Łoznica | Ukraina/Niemcy/Francja/ Holandia 2018 (110 min)

20.03.22 | 18:00 | GNIAZDO TURKAWKI | reż. Taras Tkaczenko, Ukraina 2016 (101 min)

21.03.22 | 18:00 | PLEMIĘ reż.: Myrosław Słaboszpycki | Ukraina/Holandia 2014 (130 min)

24.03.22 | 18:00 | JESTEM FEMEN reż.: Alain Margot | Szwajcaria 2014 (95 min)

28.03.22 | 18:00 | DO DOMU reż. Nariman Alijew | Ukraina 2019 (96 min)

30.03.22 | 18:00 | ATLANTYDA reż. Walentyn Wasjanowicz, Ukraina 2019 (108 min)