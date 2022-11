Repertuar kin i teatrów w Lublinie i regionie [07.01-09.01]. Listy do M. 5 i inne premiery

PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: 4 listopada – 6 listopada

TEATRY:

TEATR STARY (ul. Jezuicka 18): PIĄTEK SOBOTA: Koncert: Lubelska Federacja Bardów – 19.00 NIEDZIELA: Filmowa niedziela – 17.00

TEATR OSTERWY (ul. Narutowicza 17): PIĄTEK: Antygona w Nowym Jorku – 10.00; Księżyc i magnolie – 19.00 SOBOTA NIEDZIELA: Antygona w Nowym Jorku – 17.00; Księżyc i magnolie – 19.30

TEATR ANDERSENA (plac Teatralny 1): PIĄTEK: Podwójne życie Weroniki – 10.00, 18.00 SOBOTA NIEDZIELA: Podwójne życie Weroniki –18.00

CENTRUM KULTURY (ul. Peowiaków 12): SOBOTA: Je-sień-nie-sie – 12.00 NIEDZIELA: Je-sień-nie-sie – 12.00; Ona_s – 18.00

FILHARMONIA LUBELSKA (ul. Curie-Skłodowskiej 5): PIĄTEK: brak koncertów

KINA:

CINEMA CITY PLAZA (ul. Lipowa 13): PIĄTEK: Ania – 16.00; Bejbis – 21.40; Bilet do raju – 13.30, 18.00; Black Adam dubbing – 12.20, 15.00, 17.40; Black Adam napisy – 20.20; Bros – 16.50, 19.20, 21.50; DC Liga Super-Pets – 13.00; Egzorcyzmy siostry Ann – 19.10, 21.30; Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle – 16.40; Halloween. Finał – 18.50, 21.20; Johnny – 14.00; Listy do M. 5 – 11.00, 12.00, 13.40, 15.20, 16.20, 18.00, 19.00, 20.40, 21.40; Mia i ja. Film – 11.00; Minionki: Wejście Gru – 12.20; Nel i tajemnica kurokota – 12.40, 14.50, 17.00; One Piece Film: Red – 11.30, 19.00; Siedlisko zła – 16.30; Tedi i szmaragdowa tablica – 12.30, 14.40; Uśmiechnij się – 20.30 SOBOTA NIEDZIELA: Ania – 16.00; Bejbis – 21.40; Bilet do raju – 13.30, 18.00; Black Adam dubbing – 12.20, 15.00, 17.40; Black Adam napisy – 20.20; Bros – 16.50, 19.20, 21.50; DC Liga Super-Pets – 10.00, 12.15; Egzorcyzmy siostry Ann – 19.10, 21.30; Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle – 16.40; Halloween. Finał – 18.50, 21.20; Johnny – 14.00; Listy do M. 5 – 10.00, 11.00, 12.00, 13.40, 15.20, 16.20, 18.00, 19.00, 20.40, 21.40; Mia i ja. Film – 14.30; Minionki: Wejście Gru – 10.10, 11.20; Nel i tajemnica kurokota – 10.30, 12.40, 14.50, 17.00; One Piece Film: Red – 11.30, 19.00; Siedlisko zła – 16.30; Tedi i szmaragdowa tablica – 10.20, 12.30, 14.40; Uśmiechnij się – 20.30

CINEMA CITY FELICITY (al. Witosa 32): PIĄTEK: Amsterdam – 14.10; Baby Broker – 21.30; Bejbis – 21.10; Bilet do Raju – 19.10; Black Adam 2D dubbing – 12.20, 15.20, 18.00; Black Adam 2D napisy – 16.20, 20.40; Black Adam 4DX napisy – 14.20, 19.30; DC Liga Super-Pets – 14.30; Egzorcyzmy siostry Ann – 17.10, 19.20, 21.40; Halloween. Finał 2D – 19.00, 21.30; Halloween. Finał 4DX – 22.00; Johnny – 16.40; King: Mój przyjaciel lew – 12.10; Kopciuszek i kamień życia – 12.10; Listy do M. 5 – 11.00, 12.30, 13.30, 15.00, 16.00, 17.40, 18.40, 20.20, 21.20; Minionki: Wejście Gru – 12.00; Nel i tajemnica kurokota – 11.10, 13.20, 15.30, 17.40; One Piece Film: Red 2D – 18.30; One Piece Film: Red 4DX – 11.50, 17.00; Orlęta. Grodno '39 – 10.00; Siedlisko zła – 16.20; Tedi i szmaragdowa tablica – 14.10; Uśmiechnij się – 20.00 SOBOTA NIEDZIELA: Amsterdam – 14.10; Baby Broker – 21.30; Bejbis – 21.10; Bilet do Raju – 13.50, 19.10; Black Adam 2D dubbing – 12.20, 15.20, 18.00; Black Adam 2D napisy – 16.20, 20.40; Black Adam 4DX napisy – 14.20, 19.30; DC Liga Super-Pets – 10.00, 14.30; Egzorcyzmy siostry Ann – 17.10, 19.20, 21.40; Halloween. Finał 2D – 19.00, 21.30; Halloween. Finał 4DX – 22.00; Johnny – 16.40; King: Mój przyjaciel lew – 12.10; Kopciuszek i kamień życia – 10.10, 12.10; Listy do M. 5 – 10.00, 11.00, 12.30, 13.30, 15.00, 16.00, 17.40, 18.40, 20.20, 21.20; Minionki: Wejście Gru – 10.20, 11.40, 12.00; Nel i tajemnica kurokota – 11.10, 13.20, 15.30, 17.40; One Piece Film: Red 2D – 18.30; One Piece Film: Red 4DX – 11.50, 17.00; Siedlisko zła – 16.20; Tedi i szmaragdowa tablica – 10.00, 14.10; Uśmiechnij się – 20.00

MULTIKINO (Galeria Olimp, al. Spółdzielczości Pracy 36b): PIĄTEK: Ania – 17.30; Bejbis – 13.20; Bilet do raju – 15.30; Black Adam dubbing – 10.00, 15.00; Black Adam napisy – 12.10, 17.50, 20.40; Bros – 15.00, 17.40, 20.20; Egzorcyzmy siostry Ann – 13.15, 17.55, 20.10; Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle – 12.25; Halloween. Finał – 14.55, 19.40; Johnny – 10.40, 18.10; Kopciuszek i kamień życia – 10.10, 12.50; Listy do M. 5 – 11.50, 12.50, 14.30, 15.30, 17.10, 18.10, 19.50, 20.50; Minionki: Wejście Gru – 10.00; Nel i tajemnica kurokota – 11.05, 15.00, 16.00; One Piece Film: Red – 17.20, 20.00; Orzeł. Ostatni patrol – 10.00, 12.30; Tedi i szmaragdowa tablica – 10.35; Uśmiechnij się – 20.50 SOBOTA NIEDZIELA: Ania – 17.30; Bejbis – 14.35; Bilet do raju – 12.10; Black Adam dubbing – 10.00, 15.00; Black Adam napisy – 12.10, 17.50, 20.40; Bros – 15.00, 17.40, 20.20; Egzorcyzmy siostry Ann – 13.00, 17.55, 20.10; Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle – 12.25; Halloween. Finał – 14.55, 19.40; Johnny – 11.10, 15.15, 18.10; Kopciuszek i kamień życia – 10.10, 12.45; Listy do M. 5 – 11.50, 12.50, 14.30, 15.30, 17.10, 18.10, 19.50, 20.50; Minionki: Wejście Gru – 10.00; Nel i tajemnica kurokota – 10.50, 13.50, 16.00; One Piece Film: Red – 17.20, 20.00; Poranki: Bajki z Polski – 10.00; Tedi i szmaragdowa tablica – 10.35; Uśmiechnij się – 20.50

KINO BAJKA (UL. Radziszewskiego 8): PIĄTEK: Kopciuszek i kamień życia – 08.30; Orzeł. Ostatni patrol – 09.00; Nel i tajemnica kurokota – 11.00; Johnny – 11.30; Medjugorje – 14.00; Klondike – 15.15; Prorok – 17.00; Bohater – 19.45; Listy do M. 5 – 20.15 SOBOTA: Nel i tajemnica kurokota – 13.15; Johnny – 17.15; Medjugorje – 13.30; Klondike – 15.15; Bohater – 10.15, 19.45; Listy do M. 5 – 10.00, 17.30, 20.15 NIEDZIELA: Nel i tajemnica kurokota – 13.15, 15.30; Johnny – 13.00, 19.45; Medjugorje – 15.00; Bohater – 17.15; Listy do M. 5 – 17.30, 20.15

CENTRUM KULTURY (ul. Peowiaków 12): PIĄTEK: Silent Twins – 18.00; Pasażerowie nocy – 20.00 SOBOTA: Pasażerowie nocy – 18.00; Silent Twins – 20.00 NIEDZIELA: Silent Twins – 18.00; Pasażerowie nocy – 20.00

CENTRUM SPOTKANIA KULTUR (plac Teatralny 1): PIĄTEK SOBOTA: Pisklę – 19.00 NIEDZIELA: Pisklę – 18.00

CHATKA ŻAKA (ul. Radziszewskiego 16): brak projekcji

DDK CZECHÓW (ul. Kiepury 5a): SOBOTA: Piosenki o miłości – 15.30; Klondike – 17.15

PUŁAWY SYBILLA (ul. Partyzantów 6): PIĄTEK:– Listy do M. 5 – 15.30, 18.00, 20.30; Nel i tajemnica kurokota – 13.30 SOBOTA NIEDZIELA: Listy do M. 5 – 15.30, 18.00, 20.30; Nel i tajemnica kurokota – 11.30, 13.30

BIAŁA PODLASKA –MERKURY (ul. Brzeska 43): PIĄTEK: Listy do M. 5 – 17.45, 20.15; Nel i tajemnica kurokota – 16.00 SOBOTA NIEDZIELA: Kopciuszek i kamień życia – 13.00; Listy do M. 5 – 15.00, 17.30, 20.00; Nel i tajemnica kurokota – 11.00

ŚWIDNIK – LOT (al. Lotników Polskich 24): PIĄTEK SOBOTA: Nel i tajemnica kurokota – 15.30; Listy do M. 5 – 17.30, 19.50 NIEDZIELA: C’Mon C’Mon – 11.00; Nel i tajemnica kurokota – 15.30; Listy do M. 5 – 17.30, 19.50

ZAMOŚĆ – STYLOWY (ul. Odrodzenia 9): PIĄTEK: Ania – 18.15; Baby broker – 19.00; Black Adam dubbing – 16.00; Egzorcyzmy siostry Ann – 18.40, 20.45; Halloween. Finał – 16.30, 20.15; Listy do M. 5 – 15.00, 17.30, 20.00; Nel i tajemnica kurokota – 16.15 SOBOTA NIEDZIELA: Ania – 18.15; Baby broker – 19.00; Black Adam dubbing – 16.00; Egzorcyzmy siostry Ann – 18.40, 20.45; Halloween. Finał – 16.30, 20.15; Kopciuszek i kamień życia – 14.00; Listy do M. 5 – 13.45, 15.00, 17.30, 20.00; Medjugorje – 13.45; Nel i tajemnica kurokota – 13.00, 16.15

CHEŁM – ZORZA (ul. Strażacka 2): PIĄTEK: Black Adam dubbing – 18.00; Listy do M. 5 – 20.30; Nel i tajemnica kurokota – 14.00, 16.00 SOBOTA: Black Adam dubbing – 15.00; Black Adam napisy – 20.15; Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle – 18.00; Nel i tajemnica kurokota – 11.00, 13.00 NIEDZIELA: Black Adam dubbing – 17.15; Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle – 15.00; Listy do M. 5 – 20.00; Nel i tajemnica kurokota – 11.00, 13.00

ŁUKÓW - ŁOK (ul. Wyszyńskiego 20): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Nel i tajemnica kurokota – 14.30, 16.15; Listy do M. 5 – 18.00, 20.15

LUBARTÓW – LEWART (Rynek II 1): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Black Adam – 17.30; Listy do M. 5 – 20.00; Nel i tajemnica kurokota – 15.30