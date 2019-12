Repertuar kin i teatrów w Lublinie i regionie [13-15.12]

PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA 13 grudnia – 15 grudnia

TEATRY:

TEATR im. J. OSTERWY (ul. Narutowicza 17): PIĄTEK: Wieczór Trzech Króli – 12.00, 19.00 SOBOTA: Wieczór Trzech Króli – 19.00 NIEDZIELA: Wieczór Trzech Króli – 17.00

TEATR im. H.Ch. ANDERSENA (plac Teatralny 1): PIĄTEK: Muminki – 09.30, 11.30 SOBOTA: Muminki – 16.00 NIEDZIELA: Muminki – 12.00

TEATR MUZYCZNY (ul. Skłodowskiej-Curie 5): PIĄTEK SOBOTA: Skrzypek na dachu – 18.00

TEATR STARY (ul. Jezuicka 18) PIĄTEK: Taki Miks – 19.00 SOBOTA: Taki Miks – 17.30

TEATR CENTRUM KULTURY (ul. Peowiaków 12): PIĄTEK: If/Then – 19.00; Koncert: Lublin Night Impro – 23.00 SOBOTA: One – 19.00; Koncert: Moriah Woods: Old Boy – 19.30 NIEDZIELA: Rozkosz – 19.00

FILHARMONIA LUBELSKA (ul. Skłodowskiej-Curie 5): PIĄTEK: Koncert z okazji 75-lecia Filharmonii – 19.00 NIEDZIELA: Koncert: Lubelska Federacja Bardów – 17.00

KINA:

CINEMA CITY PLAZA LUBLIN (ul. Lipowa 13): PIĄTEK: #Jestem M. Misfit – 12.50; 1800 gramów – 16.30; Czarne święta – 15.45, 18.00, 19.45, 22.00; Czarownica 2 2D dubbing – 10.00, 14.50; Jak poślubić milionera – 10.15, 12.30, 14.45, 17.00, 18.30, 19.15, 20.15, 21.30, 22.30; Joker – 18.40; Kraina Lodu 2 2D – 11.00, 12.40, 13.15, 15.00, 15.30, 17.20, 19.15; Kraina Lodu 2 3D – 12.00, 14.15; Last Christmas – 09.30, 17.20, 20.50, 22.20; Le Mans '66 – 21.40; Młody renifer Alex – 11.40, 13.40; Na noże – 14.20, 17.50, 20.30, 21.20; Proceder – 09.30, 19.30; Ratujmy Florę – 10.00, 12.00, 14.10, 16.20; Salma w krainie dusz – 10.00; Śnieżna paczka – 10.10, 12.10, 17.00 SOBOTA: #Jestem M. Misfit – 10.30, 12.50; 1800 gramów – 16.00; Artyści przeciw nienawiści – 18.30; Czarne święta – 15.45, 18.00, 19.45, 22.00; Czarownica 2 2D dubbing – 14.50; Jak poślubić milionera – 10.15, 12.30, 14.45, 17.00, 19.15, 20.15, 21.30, 22.30; Joker – 18.10; Kraina Lodu 2 2D – 10.15, 11.00, 12.40, 13.15, 15.00, 15.30, 17.20, 19.15; Kraina Lodu 2 3D – 11.30, 13.40; Last Christmas – 17.20, 20.50, 22.20; Le Mans '66 – 21.40; Młody renifer Alex – 11.40, 13.40; Na noże – 14.20, 17.50, 20.30, 22.10; Osierocony Brooklyn – 20.40; Proceder – 19.30; Ratujmy Florę – 10.00, 12.00, 14.10, 16.20; Śnieżna paczka – 10.10, 12.10, 17.00 NIEDZIELA: (Nie)znajomi – 14.10, 16.15; #Jestem M. Misfit – 10.30, 12.50; Czarne święta – 15.45, 18.00, 19.45, 22.00; Czarownica 2 2D dubbing – 14.50; Jak poślubić milionera – 10.15, 12.30, 14.45, 17.00, 18.30, 19.15, 20.15, 21.30; Joker – 18.40; Kraina Lodu 2 2D – 10.15, 11.00, 12.40, 13.15, 15.00, 15.30, 17.20, 19.15; Kraina Lodu 2 3D – 12.00; Last Christmas – 17.20, 20.50, 22.20; Le Mans '66 – 21.40; Młody renifer Alex – 11.40, 13.40; Na noże – 14.20, 17.50, 20.30, 22.30; Osierocony Brooklyn – 21.15; Proceder – 19.30; Ratujmy Florę – 10.00, 12.00, 14.10; Salma w krainie dusz – 10.00; Śnieżna paczka – 10.10, 12.10, 17.00

CINEMA CITY FELICITY LUBLIN (al. Wincentego Witosa 32): PIĄTEK: #Jestem M. Misfit – 11.10; 1800 gramów – 13.10; Baranek Shaun Film. Farmageddon – 10.15; Czarne święta – 17.15, 19.30, 22.30; Czarownica 2 2D dubbing – 10.40; Doktor Sen – 21.40; Jak poślubić milionera – 12.15, 14.30, 16.45, 17.45, 19.00, 20.00, 21.15, 22.15; Kraina Lodu 2 2D – 10.15, 11.15, 12.30, 13.30, 14.45, 15.45, 17.00, 18.00, 19.15; Kraina Lodu 2 3D 4DX – 11.45, 14.00, 16.15; Last Christmas – 13.10, 15.30, 18.10, 20.20; Le Mans '66 4DX – 18.30, 21.40; Młody renifer Alex – 11.30, 15.40; Nadzwyczajni – 18.20; Na noże – 20.20, 21.30; Proceder – 20.45; Ratujmy Florę – 10.50, 13.00, 15.10; Serce do walki – 13.30, 17.40, 19.50, 22.00; Solid Gold – 15.20; Śnieżna paczka – 11.40, 13.50, 16.00 SOBOTA: #Jestem M. Misfit – 11.10; 1800 gramów – 13.10; Artyści przeciw nienawiści – 19.20; Baranek Shaun Film. Farmageddon – 10.15; Czarne święta – 17.15, 19.30, 22.30; Czarownica 2 2D dubbing – 10.40; Jak poślubić milionera – 12.15, 14.30, 16.45, 17.45, 19.00, 20.00, 21.15, 22.15; Kraina Lodu 2 2D – 10.15, 11.15, 12.30, 13.30, 14.45, 15.45, 17.00, 18.00; Kraina Lodu 2 3D 4DX – 11.45, 14.00, 16.15; Last Christmas – 13.10, 15.30, 18.10, 20.20; Le Mans '66 4DX – 18.30, 21.40; Młody renifer Alex – 11.30, 15.40; Nadzwyczajni – 18.20; Na noże – 20.50, 21.40; Osierocony Brooklyn – 20.30; Proceder – 20.45; Ratujmy Florę – 10.50, 13.00, 15.10; Serce do walki – 13.30, 17.40, 19.50, 22.00; Solid Gold – 15.20; Śnieżna paczka – 11.40, 13.50, 16.00 NIEDZIELA: (Nie)znajomi – 14.30, 17.45; #Jestem M. Misfit – 11.10; 1800 gramów – 13.10; Baranek Shaun Film. Farmageddon – 10.15; Boże Ciało – 17.40; Czarne święta – 17.15, 19.30, 22.30; Czarownica 2 2D dubbing – 10.40; Doktor Sen – 21.40; Jak poślubić milionera – 12.15, 14.30, 16.45, 19.00, 20.00, 21.15; Kraina Lodu 2 2D – 10.15, 11.15, 12.30, 13.30, 14.45, 15.45, 17.00, 18.00, 19.15; Kraina Lodu 2 3D 4DX – 11.45, 14.00, 16.15; Last Christmas – 13.10, 15.30, 18.10, 20.20; Le Mans '66 4DX – 18.30, 21.40; Młody renifer Alex – 11.30, 15.40; Nadzwyczajni – 18.20; Na noże – 15.30, 20.20, 22.15; Osierocony Brooklyn – 20.50; Proceder – 21.30; Ratujmy Florę – 10.50, 13.00, 15.10; Serce do walki – 13.30, 20.10, 22.20; Śnieżna paczka – 11.40, 13.50, 16.00

MULTIKINO GALERIA OLIMP (Al. Spółdzielczości Pracy 36): PIĄTEK: 1800 gramów – 20.40; Boże Ciało – 19.35; Czarownica 2 – 10.00; Jak poślubić milionera – 13.10, 15.35, 16.35, 18.00, 19.00, 20.25, 21.20; Kraina Lodu 2 – 10.00, 11.30, 12.25, 13.55, 14.50, 15.20, 16.20, 17.10, 17.45, 18.45; Last Christmas – 10.00, 12.10, 18.20, 21.10; Młody renifer Alex – 10.00, 14.45; Na noże – 12.25, 15.20, 18.10, 20.10; Proceder – 15.20, 19.15, 21.00; Ratujmy Florę – 10.15, 12.25; Śnieżna paczka – 10.20, 12.30, 14.45, 17.00 SOBOTA: 1800 gramów – 20.40; Boże Ciało – 19.35; Czarownica 2 – 10.30; Jak poślubić milionera – 13.10, 15.35, 16.35, 18.00, 19.00, 20.25, 21.20; Kraina Lodu 2 – 10.00, 11.30, 12.25, 13.55, 14.50, 15.20, 16.20, 17.10, 17.45, 18.45; Last Christmas – 10.00, 12.25, 18.20, 21.10; Młody renifer Alex – 10.55, 14.30; Na noże – 12.25, 15.20, 18.10, 20.10; Poranki: Basia 3 – 10.00; Proceder – 15.20, 19.15, 21.00; Ratujmy Florę – 10.00, 12.15; Śnieżna paczka – 10.15, 13.00, 14.45, 17.00 NIEDZIELA: : 1800 gramów – 20.45; Balet Bolszoj – 16.00; Boże Ciało – 19.35; Czarownica 2 – 10.30; Jak poślubić milionera – 13.10, 15.35, 18.00, 19.10, 20.25, 21.35; Joker – 15.20; Kraina Lodu 2 – 10.00, 11.30, 12.25, 13.55, 14.50, 15.20, 16.20, 17.10, 17.45, 18.45; Last Christmas – 10.00, 12.20, 18.20, 21.10; Młody renifer Alex – 10.50, 14.00; Na noże – 12.25, 18.10, 20.10; Poranki: Basia 3 – 10.00; Proceder – 15.20, 19.15, 21.05; Ratujmy Florę – 11.45; Śnieżna paczka – 10.10, 13.00, 14.45, 17.00

KINO BAJKA (ul. Radziszewskiego 8): PIĄTEK: Kraina Lodu 2 – 08.30, 11.00; Śnieżna Paczka – 14.15; Żelazny most – 16.00; Nieplanowane – 11.00, 17.45; Dwóch papieży – 19.45; Magiczne święta Ewy – 14.30; Nadzwyczajni – 16.15; Irlandczyk – 18.30 SOBOTA: Dwóch papieży – 10.00, 17.45; Kraina Lodu 2 – 14.00; Śnieżna paczka – 17.45; Żelazny most – 20.30; Magiczne święta Ewy – 11.45; Szatańskie tango – 13.30 NIEDZIELA: Kraina Lodu 2 – 14.00; Śnieżna Paczka – 16.00; Żelazny most – 18.00; Dwóch papieży – 19.45; Magiczne święta Ewy – 13.15; Irlandczyk – 15.00, 18.30

CENTRUM SPOTKANIA KULTUR (pl. Teatralny 1): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Lighthouse – 19.00

CENTRUM KULTURY LUBLIN (ul. Peowiaków 12): PIĄTEK: Splat!FilmFest: Holocaust Deodato – 16.30; Splat!FilmFest: Szkółka przetrwania – 18.15; Splat!FilmFest: Kwantum krwi – 20.15; Splat!FilmFest: Wściekłość – 22.20 SOBOTA: Splat!FilmFest: W wici szaleństwa – 14.30; Splat!FilmFest: W tym szaleństwie jest metoda – 16.30; Splat!FilmFest: Come to Daddy – 18.40; Splat!FilmFest: W kamieniołomie – 20.40; Splat!FilmFest: Potworna impreza – 22.30 NIEDZIELA: Splat!FilmFest: Przygody młodego wilkołaka – 13.00; Splat!Film Fest: W skórach demona – 15.00; Splat!FilmFest: Dick Long nie żyje – 17.00; Splat!FilmFest: Gdzie nie pada cień – 19.15; Splat!FilmFest: Nocna zmiana – 21.20

CHATKA ŻAKA (ul. Radziszewskiego 16): PIĄTEK: HumanDOC: War of Art – 19.30 SOBOTA: HumanDOC: Kifaru – 19.30 NIEDZIELA: HumanDOC: Przeskoczyć mur – 19.30

DDK CZECHÓW (ul. Kiepury 5a): SOBOTA: Tomek Kawiak– 15.30; Synonimy – 17.30

PUŁAWY-SYBILLA (Al. Partyzantów 6): PIĄTEK: Kraina Lodu 2 – 14.00; Last Christmas – 18.00; Proceder – 20.15; Śnieżna Paczka – 16.15 SOBOTA NIEDZIELA: Kraina Lodu 2 – 14.00; Last Christmas – 18.00; Proceder – 20.15; Śnieżna Paczka – 12.00, 16.15

BIAŁA PODLASKA –MERKURY (ul. Brzeska 43): PIĄTEK: Jak poślubić milionera – 16.25; Last Christmas – 18.30; Na noże – 20.30; Śnieżna paczka – 14.30 SOBOTA: Jak poślubić milionera – 16.25; Kraina Lodu 2 – 12.30; Last Christmas – 18.30; Na noże – 20.30; Śnieżna paczka – 10.30, 14.30

ŚWIDNIK – LOT (Al. Lotników Polskich 24): PIĄTEK: Baranek Shaun Film. Farmageddon – 15.15; Last Christmas – 17.15; Na noże – 19.15 SOBOTA: Baranek Shaun Film. Farmageddon – 12.00; Last Christmas – 10.00 NIEDZIELA: Baranek Shaun Film. Farmageddon – 15.15; Last Christmas – 13.15, 19.30; Na noże – 17.00

ZAMOŚĆ – STYLOWY (ul. Odrodzenia 9): PIĄTEK: Jak poślubić milionera – 17.15, 19.00; Kraina Lodu 2 2D – 10.00, 15.00; Młody renifer Alex – 09.00, 13.00, 17.45; Na noże – 15.00, 19.45; Niebieskie Chachary – 19.00; Serce do walki – 19.30; Śnieżna paczka – 15.00, 17.00 SOBOTA NIEDZIELA: Jak poślubić milionera – 15.45, 20.15; Kraina Lodu 2 2D – 13.30, 18.00; Kult. Film – 19.45; Młody renifer Alex – 16.15, 17.45; Na noże – 15.00, 19.00; Niebieskie Chachary – 19.00; Ratujmy Florę – 14.00; Serce do walki – 18.15, 20.30; Śnieżna paczka – 13.00, 15.00, 17.00

CHEŁM – CKF ZORZA (ul. Strażacka 2): PIĄTEK: Proceder – 20.30; Śnieżna Paczka – 14.00, 16.00; Terminator: Mroczne Przeznaczenie – 18.00 SOBOTA: Proceder – 17.30; Śnieżna Paczka – 11.00, 13.00; Terminator: Mroczne Przeznaczenie – 15.00, 20.15 NIEDZIELA: Proceder – 15.00, 20.30; Śnieżna Paczka – 11.00, 13.00; Terminator: Mroczne Przeznaczenie – 17.45