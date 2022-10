Repertuar kin i teatrów w Lublinie i regionie [14-16.10]. "Amsterdam", "Orzeł. Ostatni patrol" i inne filmy

PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: 14 października – 16 października

TEATRY:

TEATR STARY (ul. Jezuicka 18): SOBOTA: Księżniczka Muzalinda: „Muzyczna Korrida” - 16.00

TEATR OSTERWY (ul. Narutowicza 17): PIĄTEK: Tramwaj zwany pożądaniem – 12.00, 19.00 SOBOTA NIEDZIELA: Tramwaj zwany pożądaniem – 17.00; Diabelski młyn – 20.00

TEATR ANDERSENA (plac Teatralny 1): PIĄTEK: Alicja w Krainie Czarów – 10.00 SOBOTA: Alicja w Krainie Czarów – 16.00 NIEDZIELA: Alicja w Krainie Czarów – 12.00

TEATR MUZYCZNY (ul. Curie-Skłodowskiej 5): SOBOTA: Jubileuszowy koncert musicalowo-rozrywkowy – 18.00

CENTRUM KULTURY (ul. Peowiaków 12): SOBOTA: Koncert: Natalia Przybysz – 19.00

FILHARMONIA LUBELSKA (ul. Curie-Skłodowskiej 5): NIEDZIELA: Niedzielny poranek muzyczny – 11.00

KINA:

CINEMA CITY PLAZA (ul. Lipowa 13): PIĄTEK: Amsterdam – 11.00, 13.10, 16.00, 18.50, 21.40; Ania – 15.30; Apokawixa – 13.00; Bilet do raju – 14.50, 17.10, 19.30, 21.50; DC Liga Super-Pets – 11.00; Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle – 12.00, 14.30, 17.00, 19.30, 22.00; Johnny – 17.40, 20.20; Mia i ja. Film – 11.00, 13.15; Miłość na pierwszą stronę – 10.00, 20.40; Minionki: Wejście Gru – 11.00; Nel i tajemnica kurokota – 12.40; Nie martw się kochanie – 18.00; Orzeł. Ostatni patrol – 11.30, 13.50, 16.20, 18.50, 21.10; Paryż Pani Harris – 15.30; Tedi i szmaragdowa tablica – 12.10, 16.00; Uśmiechnij się – 18.15, 20.50; Zaproszenie – 14.20, 16.40, 19.10, 21.30; Zołza – 13.50 SOBOTA NIEDZIELA: Amsterdam – 10.20, 13.10, 16.00, 18.50, 21.40; Ania – 15.30; Apokawixa – 13.00; Bilet do raju – 14.50, 17.10, 19.30, 21.50; DC Liga Super-Pets – 10.10, 11.00, 12.30; Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle – 12.00, 14.30, 17.00, 19.30, 22.00; Johnny – 17.40, 20.20; King: Mój przyjaciel lew – 10.40; Mia i ja. Film – 13.15; Miłość na pierwszą stronę – 20.40; Minionki: Wejście Gru – 10.00; Nel i tajemnica kurokota – 11.20; Nie martw się kochanie – 18.00; Orzeł. Ostatni patrol – 11.30, 13.50, 16.20, 18.50, 21.10; Paryż Pani Harris – 15.30; Tedi i szmaragdowa tablica – 10.00, 12.10, 15.50; Uśmiechnij się – 18.15, 20.50; Zaproszenie – 14.20, 16.40, 19.10, 21.30; Zołza – 13.30

CINEMA CITY FELICITY (al. Witosa 32): PIĄTEK: Amsterdam – 11.50, 14.40, 17.30, 20.20; Ania – 14.40, 16.40, 22.00; Apokawixa – 14.10; Bilet do Raju – 14.50, 17.10, 19.30, 21.50; Bullet Traind 4DX – 15.40, 12.10; DC Liga Super-Pets – 12.30; Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle – 12.00, 14.30, 17.00, 18.45, 19.30, 21.10, 22.00; Johnny – 11.30, 20.50; Mia i ja. Film – 11.10, 12.40; Miłość na pierwszą stronę – 18.10; Minionki: Wejście Gru – 13.10; Nel i tajemnica kurokota – 11.00; Orzeł. Ostatni patrol – 11.00, 13.20, 15.50, 18.20, 20.40; Paryż Pani Harris – 15.15; Tedi i szmaragdowa tablica – 13.00, 15.10; Top Gun Maverick 4DX – 12.50, 18.20; Uśmiechnij się – 16.50, 19.30; Zaproszenie – 17.20, 19.40, 22.00 SOBOTA NIEDZIELA: Amsterdam – 11.50, 14.40, 17.30, 20.20; Ania – 14.40, 16.40, 22.00; Apokawixa – 14.10; Bilet do Raju – 14.50, 17.10, 19.30, 21.50; Bullet Traind 4DX – 15.40, 12.10; DC Liga Super-Pets – 12.30; DC Liga Super-Pets 4DX – 10.30; Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle – 12.00, 14.30, 17.00, 18.45, 19.30, 21.10, 22.00; Johnny – 11.30, 20.50; King: Mój przyjaciel lew – 10.10; Mia i ja. Film – 11.10, 12.40; Miłość na pierwszą stronę – 18.10; Minionki: Wejście Gru – 10.00, 13.10; Nel i tajemnica kurokota – 10.30; Orzeł. Ostatni patrol – 11.00, 13.20, 15.50, 18.20, 20.40; Paryż Pani Harris – 15.15; Tedi i szmaragdowa tablica – 10.40, 12.50, 15.10; Top Gun Maverick 4DX – 12.50, 18.20; Uśmiechnij się – 16.50, 19.30; Zaproszenie – 17.20, 19.40, 22.00

MULTIKINO (Galeria Olimp, al. Spółdzielczości Pracy 36b): PIĄTEK: Amsterdam – 14.30, 17.30, 20.30; Ania – 10.30, 12.40, 14.50, 17.00, 19.10, 21.20; Apokawixa – 20.40; Bilet do raju – 13.15, 18.15; Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle – 13.10, 15.40, 18.10, 20.40; Johnny – 11.50, 17.20, 20.00; King: Mój przyjaciel lew – 10.45; Mama Mu wraca do domu – 10.20; Mia i ja. Film – 10.55, 13.00; Miłość na pierwszą stronę – 10.00, 17.10; Minionki: Wejście Gru – 11.05; Orzeł. Ostatni patrol – 10.20, 12.50, 15.20, 17.50, 20.20; Sierota. Narodziny zła – 12.10; Tedi i szmaragdowa tablica – 12.50, 15.00; Top Gun: Maverick – 14.30; Uśmiechnij się – 15.40, 19.50; Zaproszenie – 15.10, 17.40, 20.10 SOBOTA: Amsterdam – 14.30, 17.30, 20.30; Ania – 10.10, 12.20, 14.30, 16.40, 18.50, 21.00; Apokawixa – 20.40; Bilet do raju – 13.15, 18.15; Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle – 13.10, 15.40, 18.10, 20.40; Johnny – 11.50, 17.20, 20.00; King: Mój przyjaciel lew – 10.45; Mama Mu wraca do domu – 10.20; Mia i ja. Film – 10.55, 13.00; Miłość na pierwszą stronę – 17.10; Minionki: Wejście Gru – 11.05; Orzeł. Ostatni patrol – 10.20, 12.50, 15.20, 17.50, 20.20; Poranki: Baki z Polski – 10.00; Sierota. Narodziny zła – 12.10; Tedi i szmaragdowa tablica – 10.35, 12.50, 15.00; Top Gun: Maverick – 14.30; Uśmiechnij się – 15.40, 19.50; Zaproszenie – 15.10, 17.40, 20.10 NIEDZIELA: Amsterdam – 14.30, 17.30, 20.30; Ania – 10.10, 12.20, 14.30, 16.40, 18.50, 21.10; Apokawixa – 21.00; Bilet do raju – 19.50; Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle – 13.10, 15.40, 18.10, 20.40; Johnny – 11.50, 17.20, 20.00; King: Mój przyjaciel lew – 10.45; Mama Mu wraca do domu – 10.20; Mia i ja. Film – 10.55, 13.00; Miłość na pierwszą stronę – 17.10; Minionki: Wejście Gru – 10.15; Orzeł. Ostatni patrol – 10.20, 12.50, 15.20, 17.50, 20.20; Poranki: Baki z Polski – 10.00; Royal Opera: Aida – 15.00; Sierota. Narodziny zła – 12.10; Tedi i szmaragdowa tablica – 10.35, 12.50, 15.00; Top Gun: Maverick – 14.30; Uśmiechnij się – 12.25, 18.35; Zaproszenie – 15.10, 17.40, 20.10

KINO BAJKA (UL. Radziszewskiego 8): PIĄTEK: Mama Mu wraca do domu – 09.30; Johnny – 11.00, 14.30, 19.45; Orzeł. Ostatni patrol – 13.00, 17.30; Serce dębu – 13.00; Medjugorie – 15.15; Chopin. Nie boję się ciemności – 16.45; Ania – 18.00; Alcarras – 20.00 SOBOTA: Mama Mu wraca do domu – 13.45; Johnny – 14.30, 19.45; Orzeł. Ostatni patrol – 17.30; Serce dębu – 13.00; Medjugorie – 15.15; Chopin. Nie boję się ciemności – 16.45; Ania – 10.00, 18.00; Alcarras – 10.15, 20.00 NIEDZIELA: Mama Mu wraca do domu – 13.45; Johnny – 14.30, 19.45; Orzeł. Ostatni patrol – 17.30; Serce dębu – 13.00; Medjugorie – 15.15; Chopin. Nie boję się ciemności – 16.45; Ania – 18.00; Alcarras – 20.00

CENTRUM KULTURY (ul. Peowiaków 12): PIĄTEK: Alcarras – 18.00; Io – 20.15 SOBOTA: Io – 18.00; Alcarras – 19.30 NIEDZIELA: Alcarras – 18.00; Io – 20.15

CENTRUM SPOTKANIA KULTUR (plac Teatralny 1): PIĄTEK: Swobodne opadanie – 19.00 SOBOTA: Dusza i ciało – 19.00 NIEDZIELA: W świetle dnia – 18.00

CHATKA ŻAKA (ul. Radziszewskiego 16): PIĄTEK: Źródło – 18.00 NIEDZIELA: Jak w zwierciadle – 18.00

PUŁAWY SYBILLA (ul. Partyzantów 6): PIĄTEK:– Ania – 18.30; DC Liga Super-Pets – 11.45; Medjugorje – 13.45; Miłość na pierwszą stronę – 16.15; Orzeł. Ostatni patrol – 20.30 SOBOTA: Ania – 18.30; DC Liga Super-Pets – 12.05; Filmowa sobota: Szczęścia chodzą parami – 10.00; Medjugorje – 13.4550; Miłość na pierwszą stronę – 16.15; Orzeł. Ostatni patrol – 20.30 NIEDZIELA: Ania – 18.15 DC Liga Super-Pets – 11.15; Medjugorje – 13.30; Miłość na pierwszą stronę – 16.00; Orzeł. Ostatni patrol – 20.15

BIAŁA PODLASKA –MERKURY (ul. Brzeska 43): PIĄTEK: Medjugorje – 15.30; Mia i ja. Film – 13.45; Miłość na pierwszą strone – 20.10; Orzeł. Ostatni patrol – 18.00 SOBOTA: Ania – 13.30; Johnny – 15.30; Mia i ja. Film – 11.45; Miłość na pierwszą strone – 20.10; Orzeł. Ostatni patrol – 18.00 NIEDZIELA: Ania – 15.30; Medjugorje – 13.00; Mia i ja. Film – 11.00; Miłość na pierwszą strone – 17.30; Orzeł. Ostatni patrol – 19.45

ŚWIDNIK – LOT (al. Lotników Polskich 24): PIĄTEK: Medjugorje – 14.30; Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle – 17.00; Orzeł. Ostatni patrol – 19.15 NIEDZIELA: Miś Bamse na wulkanie – 12.00; Medjugorje – 14.30; Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle – 17.00; Orzeł. Ostatni patrol – 19.15

ZAMOŚĆ – STYLOWY (ul. Odrodzenia 9): PIĄTEK: Alcarras – 19.00; Amsterdam – 20.15; Ania – 11.00, 14.15, 18.30; Apokawixa – 17.45; Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle – 16.15, 20.30; Johnny – 17.30; Medjugorje – 15.00; Mia i ja. Film – 10.45, 15.15; Miłość na pierwszą stronę – 15.00, 20.00; Orzeł. Ostatni patrol – 17.15, 19.30 SOBOTA NIEDZIELA: Alcarras – 19.00; Amsterdam – 20.15; Ania – 14.15, 18.30; Apokawixa – 17.45; Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle – 16.15, 20.30; Johnny – 17.30; Medjugorje – 15.00; Mia i ja. Film – 13.15, 15.15; Miłość na pierwszą stronę – 15.00, 20.00; Orzeł. Ostatni patrol – 17.15, 19.30

CHEŁM – ZORZA (ul. Strażacka 2): PIĄTEK: Apokawixa – 20.30; King: Mój przyjaciel lew – 16.00; Mia i ja. Film – 14.00; Miłość na pierwszą stronę – 18.00 SOBOTA: Apokawixa – 20.30; Io – 18.30; King: Mój przyjaciel lew – 13.30; Mia i ja. Film – 11.30; Miłość na pierwszą stronę – 16.00 NIEDZIELA: Apokawixa – 20.30; Io – 16.00; King: Mój przyjaciel lew – 13.30; Mia i ja. Film – 11.30; Miłość na pierwszą stronę – 18.00

LUBARTÓW – LEWART (Rynek II 1): PIĄTEK SOBOTA: Mia i ja. Film – 15.00; Apokawixa – 17.00; Orzeł. Ostatni patrol – 19.15 NIEDZIELA: Mia i ja. Film – 15.00; Apokawixa – 17.00; Medjugorje – 19.15