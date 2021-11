Repertuar kin i teatrów w Lublinie i regionie [26-28.11]

PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: 26 listopada – 28 listopada

TEATRY:

TEATR STARY (ul. Jezuicka 18): PIĄTEK: Kupiec wenecki – 19.00 SOBOTA: Kupiec wenecki – 17.00 NIEDZIELA: Ella Bella Bingo – 17.00

TEATR OSTERWY (ul. Narutowicza 17): PIĄTEK SOBOTA: Czego nie widać – 19.00 NIEDZIELA: Czego nie widać – 17.00

TEATR ANDERSENA (plac Teatralny 1): PIĄTEK: Calineczka – 09.30, 11.30; SOBOTA: Calineczka – 16.00 NIEDZIELA: Calineczka – 12.00

TEATR MUZYCZNY (ul. Curie-Skłodowskiej 5): SOBOTA: Księżniczka Czardasza – 18.00 NIEDZIELA: Księżniczka Czardasza – 17.00

CENTRUM KULTURY (ul. Peowiaków 12): PIĄTEK: LFF: Lem: Wyprawa II – Kongres Futurologiczny – 21.00

FILHARMONIA LUBELSKA (ul. Curie-Skłodowskiej 5): PIĄTEK: Koncert symfoniczny – 19.00 NIEDZIELA: Niedzielny poranek muzyczny – 11.00

KINA:

CINEMA CITY PLAZA (ul. Lipowa 13): PIĄTEK: Bo we mnie jest seks – 21.20; Diuna – 20.30; Dom Gucci – 10.30, 13.50, 17.10, 20.10, 21.40; Dziewczyny z Dubaju – 11.00, 14.00, 17.00, 18.20, 20.00, 21.50; Eternals 2D dubbing – 13.10; Eternals 2D napisy – 21.20; Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun – 16.00; Nasze magiczne Encanto – 10.10, 11.10, 12.40, 13.40, 15.10, 16.20, 17.40; Nie czas umierać – 16.10; Pitbull – 16.50, 19.20; Pogromcy duchów. Dziedzictwo dubbing – 13.00, 15.30, 18.10; Pogromcy duchów. Dziedzictwo napisy – 20.50; Pszczółka Maja: Mały wielki skarb – 10.00, 12.00; Rodzina Addamsów 2 – 11.00, 14.00; Spencer – 18.50; To musi być miłość – 19.30; Venom: Carnage dubbing – 10.30; Wilk, lew i ja – 10.00, 12.15, 14.30 SOBOTA: Bo we mnie jest seks – 21.40; Chłopiec z chmur – 10.00; Clifford. Wielki czerwony pies – 14.10; Diuna – 20.30; Dom Gucci – 10.30, 13.50, 17.10, 20.10, 21.40; Dziewczyny z Dubaju – 11.00, 14.00, 17.00, 18.30, 20.00, 21.50; Eternals 2D dubbing – 13.10; Eternals 2D napisy – 21.20; Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun – 16.20; Nasze magiczne Encanto – 10.10, 11.10, 12.40, 13.40, 15.10, 16.20, 17.40; Nie czas umierać – 16.10; Pitbull – 16.50, 19.20; Pogromcy duchów. Dziedzictwo dubbing – 10.50, 15.30, 18.10; Pogromcy duchów. Dziedzictwo napisy – 20.50; Pszczółka Maja: Mały wielki skarb – 12.00; Spencer – 18.50; To musi być miłość – 19.30; Venom: Carnage napisy – 13.20; Wilk, lew i ja – 12.30, 14.40 NIEDZIELA: Bo we mnie jest seks – 21.40; Chłopiec z chmur – 10.00; Clifford. Wielki czerwony pies – 14.00; Diuna – 20.30; Dom Gucci – 10.30, 13.50, 17.10, 20.10, 21.40; Dziewczyny z Dubaju – 11.00, 14.00, 17.00, 18.30, 20.00, 21.50; Eternals 2D dubbing – 13.10; Eternals 2D napisy – 21.20; Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun – 16.10; Nasze magiczne Encanto – 10.10, 11.10, 12.40, 13.40, 15.10, 16.20, 17.40; Nie czas umierać – 16.10; Pitbull – 16.50, 19.20; Pogromcy duchów. Dziedzictwo dubbing – 10.50, 15.30, 18.10; Pogromcy duchów. Dziedzictwo napisy – 20.50; Pszczółka Maja: Mały wielki skarb – 10.00, 12.00; Rodzina Addamsów 2 – 11.00; Spencer – 18.50; To musi być miłość – 19.30; Venom: Carnage napisy – 13.20; Wilk, lew i ja – 12.30, 14.40

CINEMA CITY FELICITY (ul. Lipowa 13): PIĄTEK: Bo we mnie jest seks – 18.50; Diuna – 21.50; Dom Gucci – 11.30, 14.50, 18.20, 20.30, 21.40; Dziewczyny z Dubaju – 13.00, 16.00, 19.00, 22.00; Eternals 2D dubbing – 11.20, 14.30; Eternals 2D napisy – 20.10; Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun – 17.50, 22.00; Nasze magiczne Encanto – 10.10, 11.10, 12.30, 13.30, 14.50, 15.50, 17.20, 18.00; Pitbull – 16.40, 19.10; Pogromcy duchów. Dziedzictwo 2D dubbing – 11.00, 16.10; Pogromcy duchów. Dziedzictwo 2D napisy – 13.30, 21.10; Pogromcy duchów. Dziedzictwo 4DX dubbing – 14.00; Pogromcy duchów. Dziedzictwo 4DX napisy – 16.30, 19.10; Pszczółka Maja: Mały wielki skarb – 10.20; Rodzina Addamsów 2 – 10.20; Spencer – 14.45; To musi być miłość – 19.50; Venom: Carnage 2D dubbing – 12.30; Venom 2: Carnage 4DX – 11.50; Wilk, lew i ja – 10.50, 12.20, 14.30 SOBOTA NIEDZIELA: Bo we mnie jest seks – 18.50; Clifford. Wielki czerwony pies – 12.30; Diuna – 21.50; Dom Gucci – 11.30, 14.50, 18.20, 20.30, 21.40; Dziewczyny z Dubaju – 13.00, 16.00, 19.00, 22.00; Eternals 2D dubbing – 11.20, 14.30; Eternals 2D napisy – 20.10; Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun – 17.50, 22.00; Nasze magiczne Encanto – 10.10, 11.10, 12.30, 13.30, 14.50, 15.50, 17.20, 18.00; Pitbull – 16.40, 19.10; Pogromcy duchów. Dziedzictwo 2D dubbing – 11.00, 16.10; Pogromcy duchów. Dziedzictwo 2D napisy – 13.30, 21.10; Pogromcy duchów. Dziedzictwo 4DX dubbing – 14.00; Pogromcy duchów. Dziedzictwo 4DX napisy – 16.30, 19.10; Pszczółka Maja: Mały wielki skarb – 10.20; Rodzina Addamsów 2 – 10.20; Spencer – 14.45; To musi być miłość – 19.50; Venom 2: Carnage 4DX – 11.50; Wilk, lew i ja – 10.50, 12.20, 14.30

MULTIKINO (Galeria Olimp, al. Spółdzielczości Pracy 36b): PIĄTEK: Bo we mnie jest seks – 19.00; Diuna – 13.30, 20.40; Dom Gucci – 14.35, 17.50, 20.00; Dziewczyny z Dubaju – 11.00, 14.10, 15.00, 17.20, 18.10, 19.30, 20.30, 21.05; Eternals 2D dubbing – 10.15; Eternals 2D napisy – 15.25; Furioza – 21.10; Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun – 12.10; Nasze magiczne Encanto – 10.30, 11.50, 13.00, 14.25, 15.30, 18.00; Pitbull – 18.40, 21.25; Pogromcy duchów. Dziedzictwo dubbing – 12.15, 17.00; Pogromcy duchów. Dziedzictwo napisy – 21.20; Psi Patrol Film – 10.05; Pszczółka Maja. Mały wielki skarb – 10.20; To musi być miłość – 16.45; Venom: Carnage dubbing – 10.00; Wilk, lew i ja – 10.10, 12.30, 14.50, 17.10 SOBOTA: Bo we mnie jest seks – 19.00; Clifford. Wielki czerwony pies – 12.50, 14.30; Diuna – 20.40; Dom Gucci – 14.35, 17.50, 20.00; Dziewczyny z Dubaju – 11.00, 14.10, 15.00, 17.20, 18.10, 19.30, 20.30, 21.05; Eternals 2D napisy – 15.25; Furioza – 21.10; Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun – 12.10; Nasze magiczne Encanto – 11.50, 13.00, 14.25, 15.30, 18.00; Pitbull – 18.40, 21.25; Pogromcy duchów. Dziedzictwo dubbing – 12.15, 17.00; Pogromcy duchów. Dziedzictwo napisy – 21.20; Poranki: Bing: Święta i inne opowieści – 11.30; Poranki: Masza i niedźwiedź – 10.00; Psi Patrol Film – 10.05; Pszczółka Maja. Mały wielki skarb – 12.20; Ron Usterka – 10.30; To musi być miłość – 16.45; Venom: Carnage dubbing – 10.00; Wilk, lew i ja – 10.00, 10.10, 12.30, 14.50, 17.10 NIEDZIELA: Bo we mnie jest seks – 19.00; Clifford. Wielki czerwony pies – 12.15, 14.30; Diuna – 20.40; Dom Gucci – 14.35, 17.50, 20.00; Dziewczyny z Dubaju – 11.00, 14.10, 15.00, 17.20, 18.10, 19.30, 20.30, 21.05; Eternals 2D napisy – 15.25; Furioza – 21.10; Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun – 12.10; Nasze magiczne Encanto – 10.30, 11.50, 13.00, 14.25, 15.30, 18.00; Pitbull – 18.40, 21.25; Pogromcy duchów. Dziedzictwo dubbing – 12.15, 17.00; Pogromcy duchów. Dziedzictwo napisy – 21.20; Poranki: Bing: Święta i inne opowieści – 11.30; Poranki: Masza i niedźwiedź – 10.00; Psi Patrol Film – 10.05; Pszczółka Maja. Mały wielki skarb – 10.05, 12.50; To musi być miłość – 16.45; Venom: Carnage dubbing – 10.00; Wilk, lew i ja – 10.10, 12.30, 14.50, 17.10

KINO BAJKA (ul. Radziszewskiego 8): PIĄTEK: Wilk, lew i ja – 09.15; Gwiazdka Klary Muu – 09.30; Dom Gucci – 11.00, 17.00, 19.45; Bo we mnie jest seks – 12.45, 13.45, 15.45; Nędzarz i madame – 14.45; Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun – 17.45; Dziewczyny z Dubaju – 20.00 SOBOTA: Wilk, lew i ja – 12.45; Gwiazdka Klary Muu – 12.30, 14.00; Dom Gucci – 10.00, 16.45, 19.30; Bo we mnie jest seks – 10.30, 15.30; Nędzarz i madame – 14.30; Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun – 17.30; Dziewczyny z Dubaju – 20.00 NIEDZIELA: Wilk, lew i ja – 13.45; Gwiazdka Klary Muu – 12.15; Dom Gucci – 17.00, 19.45; Bo we mnie jest seks – 15.00, 15.45; Nędzarz i madame – 12.45; Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun – 17.45; Dziewczyny z Dubaju – 20.00

CENTRUM KULTURY (ul. Peowiaków 12): PIĄTEK: LFF: Dzikie korzenie – 18.00; LFF: Foku Temat – 18.00; LFF: Fokus: Emocje – 19.45; SOBOTA: LFF: Fokus Dzieci – 11.00; LFF: To właśnie miłość – 15.00; LFF: Offowe oblicze pracy – 17.00 NIEDZIELA: Filonek Bezogonek – 12.00; Wesele – 19.00

CENTRUM SPOTKANIA KULTUR (plac Teatralny 1): PIĄTEK: Bo we mnie jest seks – 18.00 SOBOTA: Bo we mnie jest seks – 19.00 NIEDZIELA: Bo we mnie jest seks – 17.00

DDK CZECHÓW (ul. Kiepury 5a): SOBOTA: Aida – 17.30

PUŁAWY-SYBILLA (Al. Partyzantów 6): PIĄTEK: Dziewczyny z Dubaju – 18.30, 21.15; Nasze magiczne Encanto – 14.15, 16.30 SOBOTA: Dziewczyny z Dubaju – 18.30, 21.15; Nasze magiczne Encanto – 12.00, 14.15, 16.30 NIEDZIELA: Dziewczyny z Dubaju – 19.00; Nasze magiczne Encanto – 12.30, 14.45, 17.00

BIAŁA PODLASKA –MERKURY (ul. Brzeska 43): PIĄTEK: Dziewczyny z Dubaju – 19.30; Nasze magiczne Encanto – 15.00, 17.15 SOBOTA: Dziewczyny z Dubaju – 19.30; Nasze magiczne Encanto – 12.45, 17.15; Nędzarz i madame – 15.00 NIEDZIELA: Dziewczyny z Dubaju – 19.00; Nasze magiczne Encanto – 12.45, 16.45; Nędzarz i madame – 14.30

ŚWIDNIK – LOT (al. Lotników Polskich 24): PIĄTEK: Wilk, lew i ja – 15.00; Dom Gucci – 17.00; Pitbull – 19.50

ZAMOŚĆ – STYLOWY (ul. Odrodzenia 9): PIĄTEK: Bo we mnie jest seks – 15.45, 20.45; Dom Gucci – 16.15, 19.30; Dziewczyny z Dubaju – 17.00, 20.00; Nasze magiczne Encanto – 14.30, 18.00; Nieustające wakacje – 19.00; Pitbull – 20.30; Pogromcy duchów: Dziedzictwo – 15.15, 18.00; Wilk, lew i ja – 14.00 SOBOTA: Bo we mnie jest seks – 15.45, 20.45; Dom Gucci – 16.15, 19.30; Dziewczyny z Dubaju – 17.00, 20.00; Inaczej niż w raju – 19.00; Nasze magiczne Encanto – 12.00, 14.30, 18.00; Pitbull – 20.30; Pogromcy duchów: Dziedzictwo – 15.15, 18.00; Wilk, lew i ja – 12.30, 14.00 NIEDZIELA: Bo we mnie jest seks – 15.45, 20.45; Dom Gucci – 16.15, 19.30; Dziewczyny z Dubaju – 17.00, 20.00; Nasze magiczne Encanto – 12.00, 14.30, 18.00; Pitbull – 20.30; Pogromcy duchów: Dziedzictwo – 15.15, 18.00; Poza prawem – 19.00; Wilk, lew i ja – 12.30, 14.00

CHEŁM – ZORZA (ul. Strażacka 2): PIĄTEK: Bo we mnie jest seks – 18.15; Nasze magiczne Encanto – 13.30, 16.00; Pitbull – 20.30 SOBOTA: Bo we mnie jest seks – 20.45; Nasze magiczne Encanto – 11.00, 13.30, 16.00; Pitbull – 18.15 NIEDZIELA: Bo we mnie jest seks – 18.15; Nasze magiczne Encanto – 11.00, 13.30, 16.00; Pitbull – 20.45

ŁUKÓW - ŁOK (ul. Wyszyńskiego 20): PIĄTEK SOBOTA: Nasze magiczne Encanto – 14.30, 16.30; Pitbull – 18.30; Dziewczyny z Dubaju – 20.30 NIEDZIELA: Nasze magiczne Encanto – 14.30; Pitbull – 18.30; Dziewczyny z Dubaju – 20.30

LUBARTÓW – LEWART (Rynek II 1): PIĄTEK SOBOTA SOBOTA: Nasze Magiczne Encanto – 14.00, 16.30; Pitbull – 18.30; Dziewczyny z Dubaju – 20.30