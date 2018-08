Repertuar kin i teatrów w weekend w Lublinie i regionie (10-12.08)

PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA 10 sierpnia – 12 sierpnia

TEATRY:

TEATR im. J. OSTERWY (ul. Narutowicza 17): brak spektakli

TEATR im. H.Ch. ANDERSENA (plac Teatralny 1): brak spektakli

TEATR MUZYCZNY (ul. Skłodowskiej-Curie 5): brak spektakli

TEATR STARY (ul. Jezuicka 18): brak spektakli

TEATR CENTRUM KULTURY (ul. Peowiaków 12): brak spektakli

FILHARMONIA LUBELSKA (ul. Skłodowskiej-Curie 5): brak spektakli

KINA:

CINEMA CITY PLAZA LUBLIN (ul. Lipowa 13): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Ant-Man i Osa 2D dubbing – 10.00, 16.10; Ant-Man i Osa 2D napisy – 13.40, 18.40, 21.10; Ant-Man i Osa 3D dubbing – 11.10; Człowiek, który zabił Don Kichota – 10.30, 15.50, 19.10, 21.50; Iniemamocni 2 2D – 10.00, 12.40, 15.20, 18.00; Jak zostać czarodziejem – 12.30, 14.50, 17.00; Jurassic World: Upadłe królestwo 2D dubbing – 13.10; Kochając Pabla, nienawidząc Escobara – 20.40; Mamma Mia: Here we go again! – 12.10, 14.40, 17.10, 18.30, 19.40, 21.00, 22.10; Misssion: Impossible - Fallout – 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 20.30, 22.00; Młodzi Tytani: Akcja! Film – 11.20, 13.30, 15.40, 17.50; Odnajdę cię – 16.30, 20.00; Pierwsza noc oczyszczenia – 22.00; Whitney – 14.00; Zimna wojna – 11.50, 18.30

CINEMA CITY FELICITY LUBLIN (al. Wincentego Witosa 32): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Ant-Man i Osa 2D dubbing – 10.00, 12.30, 17.30; Ant-Man i Osa 2D napisy – 115.00, 20.00, 22.30; Ant-Man i Osa 3D dubbing – 10.30, 16.00; Drapacz chmur – 21.20; Iniemamocni 2 2D – 10.40, 13.20, 16.00, 18.40; Jak zostać czarodziejem – 10.40, 12.50, 15.10; Jurassic World: Upadłe królestwo 2D dubbing – 16.30; Książe Czaruś – 10.00, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30; Mamma Mia: Here we go again! – 10.30, 13.00, 15.30, 18.00, 19.10, 20.30, 21.40; Mission: Impossible – Fallout 2D – 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 21.00; Mission: Impossible – Fallout 4DX – 10.10, 12.20, 14.30, 16.40, 18.50; Niepoczytalna– 21.30; Odnajdę cię – 12.10, 19.30; Rodziny się nie wybiera – 14.10, 17.20, 19.40, 22.00

MULTIKINO GALERIA OLIMP (Al. Spółdzielczości Pracy 36): PIĄTEK: 41 dni nadziei – 11.15, 20.10; Ant-Man i Osa 2D dubbing – 11.10, 17.25; Ant-Man i Osa 2D napisy – 14.50, 20.00; Iniemamocni 2 2D – 10.00, 13.30, 16.10, 18.50; Jak zostać czarodziejem – 10.00, 12.15; Książę Czaruś – 10.05, 13.45, 15.50; Mamma Mia: Here we go again! – 14.30, 17.00, 19.30, 21.30; Mission: Impossible - Fallout – 11.15, 12.05, 14.20, 15.10, 17.25, 18.15, 20.30, 21.20; Młodzi Tytani: Akcja! Film – 10.10, 12.10, 14.10, 16.10, 18.10; Odnajdę cię – 22.00; Patryk – 11.45, 14.00, 16.15, 18.30; Rodziny się nie wybiera – 17.55, 20.20’ Sicario 2: Soldado – 20.40; Zimna wojna – 12.45 SOBOTA: 41 dni nadziei – 11.15, 20.10; Ant-Man i Osa 2D dubbing – 11.10, 17.25; Ant-Man i Osa 2D napisy – 14.50, 20.00; Iniemamocni 2 2D – 10.00, 13.30, 16.10, 18.50; Jak zostać czarodziejem – 10.00, 12.15; Książę Czaruś – 10.05, 13.45, 15.50; Mamma Mia: Here we go again! – 14.30, 17.00, 19.30, 21.30; Mission: Impossible - Fallout – 11.15, 12.05, 14.20, 15.10, 17.25, 18.15, 20.30, 21.20; Młodzi Tytani: Akcja! Film – 10.10, 12.10, 14.10, 16.10, 18.10; Odnajdę cię – 22.00; Patryk – 12.00, 14.10, 16.20, 18.30; Poranki: Psi patrol – 10.00; Rodziny się nie wybiera – 17.55, 20.20’ Sicario 2: Soldado – 20.40; Zimna wojna – 12.45 NIEDZIELA: 41 dni nadziei – 11.15, 20.10; Ant-Man i Osa 2D dubbing – 11.10, 17.25; Ant-Man i Osa 2D napisy – 14.50, 20.00; Iniemamocni 2 2D – 10.00, 13.30, 16.10, 18.50; Jak zostać czarodziejem – 10.00, 12.15; Książę Czaruś – 10.05, 13.45, 15.50; Mamma Mia: Here we go again! – 14.30, 17.00, 19.30, 21.30; Mission: Impossible - Fallout – 11.15, 12.05, 14.20, 15.10, 17.25, 18.15, 20.30, 21.20; Młodzi Tytani: Akcja! Film – 10.10, 12.10, 14.10, 16.10, 18.10; Odnajdę cię – 22.00; Patryk – 12.00, 14.10, 16.20, 18.30; Poranki: Psi patrol – 10.00; Rodziny się nie wybiera – 17.55, 20.20’ Sicario 2: Soldado – 20.40; Zimna wojna – 12.45

KINO BAJKA (ul. Radziszewskiego 8): PIĄTEK: Jak zostać czarodziejem – 10.30, 12.30; Człowiek, który zabił Don Kichota – 15.30, 18.00; Nieposłuszne – 20.30 SOBOTA NIEDZIELA: Jak zostać czarodziejem – 13.45; Człowiek, który zabił Don Kichota – 15.30, 18.00; Nieposłuszne – 20.30

KINO GRAŻYNA (ul. Wallenroda 4a): brak seansów

DKF 16 (ul. Kiepury 5a): brak seansów

CENTRUM KULTURY LUBLIN (ul. Peowiaków 12): brak seansów

CHATKA ŻAKA (ul. Radziszewskiego 16): brak seansów

PUŁAWY-SYBILLA (Al. Partyzantów 6): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Ant-Man i Osa dubbing – 15.45; Ant-Man i Osa napisy – 18.00; Jak zostać czarodziejem – 11.45, 13.45; Patryk – 20.15

BIAŁA PODLASKA –MERKURY (ul. Brzeska 43): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Jak zostać czarodziejem – 14.15; Książę Czaruś – 12.30; Mamma Mia: Here we go again! - 18.15; Odnajdę cię – 20.30; Patryk – 16.15

ŚWIDNIK – LOT (Al. Lotników Polskich 24): PIĄTEK: Ant-Man i Osa 2D napisy – 17.45; Ant-Man i Osa 3D dubbing – 15.15; Mamma Mia: Here we go again! - 20.15

ZAMOŚĆ – STYLOWY (ul. Odrodzenia 9): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Ant-Man i Osa 2D dubbing – 12.30, 17.30; Ant-Man i Osa 2D napisy – 20.00; Ant-Man i Osa 3D dubbing – 15.00; Jak zostać czarodziejem – 13.00, 16.45; Mamma Mia: Here we go again! – 15.00, 19.30; Mission: Impossible – Fallout – 14.00, 17.15, 20.15; Młodzi Tytani: Akcja! Film – 12.00, 17.30; Odnajdę cię – 20.45; Patryk – 13.15, 15.15, 18.45

CHEŁM – CKF ZORZA (ul. Strażacka 2): PIĄTEK: Ant-Man i Osa 3D dubbing – 18.00; Ant-Man i Osa 3D napisy – 20.30; Jak zostać czarodziejem – 14.00; Młodzi Tytani: Akcja! Film – 16.00; Pszczółka Maja: Miodowe igrzyska – 12.00 SOBOTA: Ant-Man i Osa 3D dubbing – 20.30; Ant-Man i Osa 3D napisy – 18.00; Jak zostać czarodziejem – 14.00; Młodzi Tytani: Akcja! Film – 16.00; Pszczółka Maja: Miodowe igrzyska – 12.00 NIEDZIELA: Ant-Man i Osa 3D dubbing – 18.00; Ant-Man i Osa 3D napisy – 20.30; Jak zostać czarodziejem – 14.00; Młodzi Tytani: Akcja! Film – 16.00; Pszczółka Maja: Miodowe igrzyska – 12.00