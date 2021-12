Repertuar kin i teatrów w weekend w Lublinie i regionie [17-19.12]

PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: 17 grudnia – 19 grudnia

TEATRY:

TEATR STARY (ul. Jezuicka 18): brak spektakli

TEATR OSTERWY (ul. Narutowicza 17): PIĄTEK SOBOTA: Jestem lekka jak rzęsa wiatru. Pienię się. Jestem piana – 19.00 NIEDZIELA: Jestem lekka jak rzęsa wiatru. Pienię się. Jestem piana – 17.00

TEATR ANDERSENA (plac Teatralny 1): PIĄTEK: Pippi Langstrump – 10.00, 18.00; SOBOTA: Pippi Langstrump – 16.00 NIEDZIELA: Pippi Langstrump – 12.00

TEATR MUZYCZNY (ul. Curie-Skłodowskiej 5): brak spektakli

CENTRUM KULTURY (ul. Peowiaków 12): SOBOTA: Zamek – 20.00 NIEDZIELA: Zamek – 18.00

FILHARMONIA LUBELSKA (ul. Curie-Skłodowskiej 5): PIĄTEK: Fonie Lublina Koncert Finałowy – 19.00 NIEDZIELA: Koncert Bożonarodzeniowe Harmonie – 11.00

KINA:

CINEMA CITY PLAZA (ul. Lipowa 13): PIĄTEK: Chłopiec z chmur – 11.10; Clifford. Wielki czerwony pies – 10.00, 12.10, 13.40, 14.20; Dom Gucci – 16.00, 19.20; Dziewczyny z Dubaju – 17.50, 18.50, 20.50, 22.00; Misiek: Ekipa na wakacjach – 10.10, 12.20, 14.30, 16.40; Nasze magiczne Encanto – 10.00, 12.20; Pogromcy duchów. Dziedzictwo dubbing – 13.00; Powrót do tamtych dni – 18.40; Spider-Man: Bez drogi do domu dubbing – 10.00, 11.30, 12.30, 15.00, 15.30, 18.30; Spider-Man: Bez drogi do domu napisy – 12.00, 14.30, 16.30, 17.30, 18.00, 19.30, 20.30, 21.00, 21.30; W 80 dni dookoła świata – 10.00; West Side Story – 21.00 SOBOTA: Chłopiec z chmur – 11.10; Clifford. Wielki czerwony pies – 10.00, 12.10, 13.40, 14.20; Dom Gucci – 16.00, 19.20; Dziadek do orzechów i cztery królestwa – 11.00; Dziewczyny z Dubaju – 17.50, 18.50, 20.50, 22.00; King Richard: zwycięska rodzina – 15.40; Misiek: Ekipa na wakacjach – 10.10, 12.20, 14.30, 16.40; Nasze magiczne Encanto – 10.00, 13.10, 15.30; Pogromcy duchów. Dziedzictwo dubbing – 13.00; Powrót do tamtych dni – 18.40; Spider-Man: Bez drogi do domu dubbing – 10.00, 11.30, 12.30, 15.00, 15.30, 18.30; Spider-Man: Bez drogi do domu napisy – 12.00, 14.30, 16.30, 17.30, 18.00, 19.30, 20.30, 21.00, 21.30; W 80 dni dookoła świata – 10.00; West Side Story – 21.00 NIEDZIELA: Chłopiec z chmur – 11.10; Clifford. Wielki czerwony pies – 10.00, 12.10, 13.40, 14.20; Dom Gucci – 16.00, 19.20; Dziewczyny z Dubaju – 17.50, 18.50, 20.50, 22.00; King Richard: zwycięska rodzina – 15.40; Misiek: Ekipa na wakacjach – 10.10, 12.20, 14.30, 16.40; Nasze magiczne Encanto – 10.00, 13.10, 15.30; Opowieść wigilijna – 11.00; Pogromcy duchów. Dziedzictwo dubbing – 13.00; Powrót do tamtych dni – 18.40; Spider-Man: Bez drogi do domu dubbing – 10.00, 11.30, 12.30, 15.00, 15.30, 18.30; Spider-Man: Bez drogi do domu napisy – 12.00, 14.30, 16.30, 17.30, 18.00, 19.30, 20.30, 21.00, 21.30; W 80 dni dookoła świata – 10.00; West Side Story – 21.00

CINEMA CITY FELICITY (ul. Lipowa 13): PIĄTEK: Chłopiec z chmur – 12.20; Clifford. Wielki czerwony pies – 10.30, 12.50, 13.20, 15.15, 17.30; Diuna 2D – 21.10; Dom Gucci – 14.30, 17.50, 19.50, 21.10; Dziewczyny z Dubaju – 15.30, 17.40, 20.50, 21.30; Eternals 2D dubbing – 10.00; King Richard: Zwycięska rodzina – 14.50; Misiek: Ekipa na wakacjach – 10.40, 12.50, 15.00, 17.10; Nasze magiczne Encanto – 10.20, 12.40, 15.00; Pitbull – 22.20; Spider-Man: Bez drogi do domu 2D dubbing – 10.00, 11.20, 13.00, 16.00, 18.30, 19.00; Spider-Man: Bez drogi do domu 2D napisy – 11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 20.00, 22.00; Spider-Man: Bez drogi do domu 4DX dubbing – 12.00, 15.00; Spider-Man: Bez drogi do domu 4DX napisy – 18.00, 21.00; W 80 dni dookoła świata – 10.20; West Side Story – 17.50 SOBOTA: Chłopiec z chmur – 12.20; Clifford. Wielki czerwony pies – 10.30, 11.00, 12.50, 13.20, 15.15, 17.30; Diuna 2D – 21.10; Dom Gucci – 14.30, 17.50, 19.50, 21.10; Dziadek do orzechów i cztery królestwa – 11.00; Dziewczyny z Dubaju – 15.30, 17.40, 20.50, 21.30; King Richard: Zwycięska rodzina – 14.50; Misiek: Ekipa na wakacjach – 10.30, 13.10, 15.10, 17.15; Nasze magiczne Encanto – 12.40, 15.00; Pitbull – 22.20; Spider-Man: Bez drogi do domu 2D dubbing – 10.00, 11.20, 13.00, 16.00, 18.30, 19.00; Spider-Man: Bez drogi do domu 2D napisy – 11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 20.00, 22.00; Spider-Man: Bez drogi do domu 4DX dubbing – 12.00, 15.00; Spider-Man: Bez drogi do domu 4DX napisy – 18.00, 21.00; W 80 dni dookoła świata – 10.20; West Side Story – 17.50 NIEDZIELA: Chłopiec z chmur – 12.20; Clifford. Wielki czerwony pies – 10.30, 11.00, 12.50, 13.20, 15.15, 17.30; Diuna 2D – 21.10; Dom Gucci – 14.30, 17.50, 19.50, 21.10; Dziewczyny z Dubaju – 15.30, 17.40, 20.50, 21.30; King Richard: Zwycięska rodzina – 14.50; Misiek: Ekipa na wakacjach – 10.30, 13.10, 15.10, 17.15; Nasze magiczne Encanto – 12.40, 15.00; Opowieść wigilijna – 11.00; Pitbull – 22.20; Spider-Man: Bez drogi do domu 2D dubbing – 10.00, 11.20, 13.00, 16.00, 18.30, 19.00; Spider-Man: Bez drogi do domu 2D napisy – 11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 20.00, 22.00; Spider-Man: Bez drogi do domu 4DX dubbing – 12.00, 15.00; Spider-Man: Bez drogi do domu 4DX napisy – 18.00, 21.00; W 80 dni dookoła świata – 10.20; West Side Story – 17.50

MULTIKINO (Galeria Olimp, al. Spółdzielczości Pracy 36b): PIĄTEK: Clifford. Wielki czerwony pies – 10.00, 13.00, 15.20, 17.45; Dom Gucci – 21.30; Dziewczyny z Dubaju – 15.10, 19.10; Misiek: Ekipa na wakacjach – 12.40, 14.50, 17.00; Nasze magiczne Encanto – 12.35; Pogromcy duchów: Dziedzictwo – 13.15; Spider-Man: Bez drogi do domu dubbing – 10.45, 11.50, 15.05, 16.15, 17.15; Spider-Man: Bez drogi do domu napisy – 12.30, 14.00, 15.45, 17.15, 18.20, 19.00, 20.00, 20.30, 21.35 SOBOTA: Clifford. Wielki czerwony pies – 10.40, 13.00, 15.20, 17.45; Dom Gucci – 10.45, 21.30; Dziewczyny z Dubaju – 15.10, 19.10; Misiek: Ekipa na wakacjach – 10.20, 12.40, 14.50, 17.00; Nasze magiczne Encanto – 13.15; Pogromcy duchów: Dziedzictwo – 10.25; Poranki: Bing: Święta i inne opowieści – 10.00; Spider-Man: Bez drogi do domu dubbing – 10.45, 11.50, 13.00, 15.05, 16.15, 17.15; Spider-Man: Bez drogi do domu napisy – 14.00, 15.45, 17.15, 18.20, 19.00, 20.00, 20.30, 21.35; West Side Story – 11.45 NIEDZIELA: Clifford. Wielki czerwony pies – 10.40, 13.00, 15.20, 17.45; Diuna – 10.40; Dom Gucci – 16.25, 19.45; Dziewczyny z Dubaju – 14.00, 17.05, 19.10, 20.15; Furioza – 20.00; Misiek: Ekipa na wakacjach – 10.20, 12.40, 14.50, 17.00; Nasze magiczne Encanto – 10.25, 13.15; Poranki: Bing: Święta i inne opowieści – 10.00; Resident Evil: Witajcie w Racoon City – 10.30; Spider-Man: Bez drogi do domu dubbing – 10.45, 11.50, 13.00, 15.05, 16.15, 17.15; Spider-Man: Bez drogi do domu napisy – 14.00, 15.45, 18.20, 19.00, 20.00, 20.30, 21.35; West Side Story – 13.10; Wilk, lew i ja – 10.15

KINO BAJKA (ul. Radziszewskiego 8): PIĄTEK: Gwiazdka Klary Muu – 09.30; Śmierć Zygielbojma – 10.00; Kurier Francuski z Liberty, Kansass Evening Sun – 11.00; Misiek: Ekipa na wakacjach – 13.15; Super Miś – 13.30; Nędzarz i madame – 15.00, 20.00; Biały potok – 15.15, 17.00; Powrót do tamtych dni – 17.30; West Side Story – 19.45 SOBOTA: Mikołaj w każdym z nas 2- 10.00; Misiek: Ekipa na wakacjach – 11.45; Nędzarz i madame – 13.30; Super Miś – 13.30; Biały potok – 15.15, 17.00; Powrót do tamtych dni – 15.45; Transmisja koncertu Gwiazdka z Andre Rieu – 18.00; West Side Story – 19.45 NIEDZIELA: Misiek: Ekipa na wakacjach – 13.15; Nędzarz i madame – 15.00, 20.00; Super Miś – 13.30; Biały potok – 15.15, 17.00; Powrót do tamtych dni – 17.30; <spa