"Tajemnice Silver Lake" w Miasto movie

"Tajemnice Silver Lake" to nietypowy kryminał opowiadający o zniknięciu tajemniczej kobiety z sąsiedztwa, które w młodym chłopaku budzi detektywa-amatora.



- To filmowa wycieczka do świata popkultury wykreowana przez Davida Roberta Mitchella, uznawanego od pewnego czasu za nową nadzieję Hollywood i spadkobiercę dorobku takich twórców jak David Lynch czy Paul Thomas Anderson - zachęcają organizatorzy.



Wstęp wolny.