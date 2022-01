Anita Lipnicka w Lublinie. Koncert "Intymnie"

Wolne media czy wolne żarty?

Obyś żył w ciekawych czasach – to chińskie przysłowie w polskich realiach staje się przekleństwem. Do wyborów samorządowych zostały jeszcze dwa lata, a w Białej Podlaskiej można odnieść wrażenie, jakby kampania trwała w najlepsze. Z zimowego snu budzą się radni, gęsto tłumacząc się ze swoich poprawek w tegorocznym budżecie. To była przecież ostra walka o toalety publiczne i sprzęt do pielęgnacji boisk trawiastych.