Gwiazdy międzynarodowych scen muzycznych w Świdniku. Koncert Wiedeński

- Gwiazdorska obsada, balet, orkiestra, przepiękne głosy, bajkowe kostiumy, muzyczne żarty, skecze i niespodzianki. Udowodnimy, że muzyka łączy pokolenia i nie zna granic! - tak nadchodzące wydarzenie zapowiadają jego organizatorzy.



Na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku pojawi się Kameralny Zespół Straussowski, czyli popularna formacja obecna na scenie już od niemal dekady. Grupa wykonuje wyłącznie muzykę Króla Walca - Johanna Straussa.



W koncercie udział wezmą wybitni soliści operowi oraz gwiazdy polskiego i międzynarodowego baletu. Towarzyszyć im będą znakomici kameraliści występujący na co dzień z najlepszymi orkiestrami i dyrygentami w Polsce i na świecie.



Widzowie w Świdniku będą mogli podziwiać laureatów międzynarodowych konkursów muzycznych, wirtuozów skrzypiec, fortepianu, solistów międzynarodowej estrady oraz artystów występujący w największych polskich i światowych salach koncertowych.



Na scenie MOK pojawią się m.in. Anna Ciereszko, Tomasz Tracz, Klaudyna Tomczyk, Andrzej Tulik, Adrianna Mołocznik, Piotr Łukaszczyk i Emilia Zawisza.



W programie koncertu znajdą się największe, ponadczasowe i wiecznie bliskie sercom melomanów przeboje Johanna Straussa. Zabrzmią także słynne operetki: "Zemsta nietoperza", "Baron cygański", "Wesoła wdówka", "Księżniczka czardasza" oraz "Kraina uśmiechu". Publiczność usłyszy m.in.: Walc "Nad pięknym modrym Dunajem", Arię Barinkaya "Wielka sława to żart", Duet wszech czasów "Usta milczą dusza śpiewa", polkę "Tritsch-Tratsch" oraz słynny "Marsz Radeckiego".



Na szczególną uwagę zasługują barwne kreacje artystów, piękne suknie balowe solistek oraz Straussowskiej Orkiestry Kameralnej, które wprowadzą odbiorców w atmosferę tradycyjnych gali i noworocznych koncertów odbywających się w Wiedniu.



- Przeniesiemy Państwa do bajkowego świata. Tutaj każdy może bujać się w rytm muzyki oraz śpiewać wraz z solistami najpiękniejsze melodie jak choćby "Wielka sława to żart", czy "Usta milczą dusza śpiewa". Chcemy śpiewać i bawić się na scenie razem z Państwem! Mamy za sobą tysiące zagranych koncertów, a nasze niepowtarzalne wydarzenia obejrzały już setki tysięcy widzów - przekonują organizatorzy widowiska.



Bilety na Koncert Wiedeński kosztują 85 zł. Wejściówki dostępne są w kasie Miejskiego Ośrodka Kultury oraz online na platformie kupbilecik.pl.