Koncert Andrzeja Sikorowskiego w Lublinie

Poczekalnia do nowego życia. Tysiące Ukraińców na polskich dworcach

- Całe życie pracowałam, aby coś osiągnąć. Dziś, to, co mam na sobie, to wszystko, co mi zostało – mówi pani Zinaida, która podobnie jak setki tysięcy jej rodaków znalazła się w Polsce. Na krakowskim dworcu spędziła trzy doby.