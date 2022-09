Koncert dla studentów. "Siema Żaki!" na placu Litewskim

Tego wieczora na scenie wystąpią młode zespoły związane z Chatką Żaka: W rytmie Chatki (zespół bębniarski), Vucha (zespół muzyki alternatywnej), Frustra (formacja etnojazzowa) oraz The Helping Hand (muzyka etniczna). Całość koncertu zostanie poprowadzona w trzech językach: polskim, ukraińskim i angielskim.

– Początek października to niezwykle ważny okres dla każdego studenta. Wiąże się z pewną dozą niepewności, ale również z nadzieją i nową siłą do działania. By studenci z jak najlepszym humorem mogli rozpocząć kolejny rok nauki, chcemy na starcie podarować im dużą dawkę energii, jaka płynie z kultury studenckiej – mówi Izabela Pastuszko, Dyrektorka Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka.

Wstęp wolny.