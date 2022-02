Koncert: Raz, Dwa, Trzy w Puławach

Raz, Dwa, Trzy to grupa, która przed laty rozpoczęła karierę na Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie. W swojej twórczości artyści łączą rock z poezją. Muzycy mają w swoim dorobku siedem ciepło przyjętych albumów, dwa z nich zdobyły status platynowych płyt. Ostatni z krążków: "Skądokąd", ukazał się w 20210 roku.



- Te 30 lat, to historia zespołu, który w tylko sobie znany sposób potrafił połączyć talent literacki Adama Nowaka z muzyczną finezją i fantazją, wytwarzając swój własny, charakterystyczny i rozpoznawalny muzyczno-literacki język. Historia zespołu, który w niedościgniony sposób zinterpretował piosenki A. Osieckiej i W. Młynarskiego - z pełnym szacunkiem dla pierwowzorów. Nadto historia zespołu, który przez te wszystkie lata zbudował ogromną więź ze słuchaczami, grając tysiące koncertów - od małych klubów po wielkie sale koncertowe - podkreślają organizatorzy wydarzenia.



Skład zespołu: Adam Nowak – gitara, śpiew, Grzegorz Szwałek – pianino el., akordeon, Jacek Olejarz – perkusja, Jarek Treliński – gitara elektryczna, akustyczna, Mirek Kowalik – gitara basowa, kontrabas oraz Tadek Kulas – trąbka.



Bilety na koncert kosztują od 90 do 120 zł.