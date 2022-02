Koncert w Kurowie. Grupa Suzuki

Sportowiec 2021 roku: Grzegorz Pająk, czyli reżyser, kapitan i dobry kolega

Przedstawiamy kolejnego kandydata do tytułu sportowca roku. Grzegorz Pająk, podstawowy rozgrywający i kapitan LUK Lublin, miniony rok zaliczy do bardzo udanych. W maju, razem z kolegami z zespołu wywalczył historyczny awans do PlusLigi.