Koncert Wdzięczności w Centrum Spotkania Kultur

To muzyczne widowisko ma za zadanie przybliżyć odbiorcom działalność istniejącej od 2013 roku Fundacji TV Puls "Pod Dębem", pod opieką której znajduje się 15 Domów Pomocy, gdzie mieszka blisko 2000 seniorów. Fundacja działa dzięki środkom finansowym przekazywanym przez Telewizję Puls oraz wpłatom darczyńców.



- Będzie dużo dobrej muzyki, zabawy i ogromna dawka emocji. A wszystko to w szczytnym celu. Chcemy pomagać jeszcze więcej! – podkreśla Prezes Fundacji, Erin Dąbska.



Koncert wykona formacja Tomasz Momot Orkiestra with UMCS z udziałem solistów: Beaty Kozidrak, Urszuli, Krzysztofa, Piotra i Chrisa Cugowskich, a także Emilii Komarnickiej-Klynstry i Redbada Klynstry-Komarnickiego. Cały koncert poprowadzi z kolei Katarzyna Bujakiewicz.



Warto dodać, że koncert w Centrum Spotkania Kultur będzie rejestrowany, a jego emisja odbędzie się 11 maja o godz. 20 na antenie TV Puls.



Bilety-cegiełki na Koncert Wdzięczności do nabycia w kasach Centrum Spotkania Kultur.