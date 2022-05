Krzesimir Dębski z jubileuszem w Radiu Lublin

Krzesimir Dębski to jedna z legend polskiej muzyki filmowej i współczesnej. Skomponował muzykę do kilkudziesięciu filmów, m.in. do "Kingsajz" i "W pustyni i w puszczy", i spektakli, tworzy również muzykę orkiestrową o raz kompozycje na instrumenty solowe i orkiestrę.

Ma w swoim dorobku ponad 30 płyt z autorskimi kompozycjami.

W Studiu im. Budki Suflera, świętując 50-lecie pracy scenicznej, Krzesimir Dębski zaprezentuje głównie skomponowaną przez siebie muzykę filmową.