Moow mi Janek - koncert w Radiu Lublin

Moow mi Janek to lubelska formacja, która kilka lat temu dała się poznać szerszej publiczności w programie "Mam Talent". Z kolei w maju tego roku Radio Lublin wydało pierwszą płytę grupy, na której znalazły się takie utwory, jak "Widzę Cię znów", "Pamiętam" i "Lubię wszystko to, co masz". Liderem zespołu jest Janek Obroślak.

Zaproszenia na koncert można wygrać wyłącznie na antenie Radia Lublin.