Queen Symfonicznie w Puławach

To dwugodzinny spektakl podzielony na dwie części z najwspanialszymi kompozycjami Queen. Finał występu uświetni także występ solisty wcielającego się w rolę Freddiego Mercury'ego. Zespół wystąpi z najnowszym programem, do którego włączono nowe utwory w wyjątkowych aranżacjach na 10 instrumentów. W drugiej części wystąpi również gitarzysta solowy Darek Wawrzyniak.



- Niezwykłe koncerty łączące nieśmiertelną muzykę zespołu Queen z symfonicznymi aranżacjami w wykonaniu chóru i orkiestry Alla Vienna już od 10 lat zachwycają fanów twórczości legendarnej grupy. Queen Symfonicznie to absolutny fenomen – zaplanowany pierwotnie jednorazowy występ przerodził się w wielką trasę koncertową w największych salach w kraju - przekonują organizatorzy.



Bilety dostępne w sieciach Ticketmaster/ Eventim/ Kupbilecik/ e-bilet oraz w kasie POK, tel.: 81 458 67 21.