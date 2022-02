Recital Edyty Geppert w Puławach

Edyta Geppert to prawdziwa legenda polskiej sceny muzycznej. To jedyna rodzima artystka, która otrzymała aż cztery razy główną nagrodę Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Ma w swoim dorobku kilkanaście wydanych albumów, szereg muzycznych nagród i wyjątkowe przeboje na koncie, takie jak "Och, życie kocham cię nad życie" czy "Jaka róża, taki cierń".



- Recital Edyty Geppert to interpretatorski kunszt i niezwykła umiejętność budowania ostro skontrastowanych nastrojów: piosenki liryczne zderzone są z dramatycznymi, a dramatyczne z zabawnymi, a nawet kabaretowymi - te ostatnie z tekstami klasyka gatunku - Mariana Hemara - przekonują inicjatorzy koncertu.



Bilety w cenie 80 zł (balkon) i 110 zł (parter) do nabycia w kasie POK, tel.: 81 458 67 21.